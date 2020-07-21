Pep Guardiola diz não respeitar o Arsenal fora de campo

O técnico Pep Guardiola ainda guarda rancor de clubes por conta da pressão para que a punição imposta ao clube pela Uefa fosse válida. O alvo de sua reclamação foi o Arsenal, do seu ex-assistente Mikel Arteta, por ter liderado, segundo a imprensa britânica, uma iniciativa com oito equipes para que a sanção da entidade europeia permanecesse.
- Todos os rivais merecem crédito e respeito e o Arsenal tem pelo que faz dentro de campo, não fora dele.
Clubes ingleses chegaram a escrever uma carta ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para que a decisão final da Corte fosse divulgada posteriormente, após o fim da Premier League. A ação não teve qualquer efeito e o técnico espanhol foi duro nas críticas após ter sido eliminado para os Gunners na semifinal da Copa da Inglaterra.