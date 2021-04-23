Pep Guardiola critica Uefa e novo formato da Champions League

O técnico Pep Guardiola fez críticas à Uefa e ao novo formato da Champions League que irá valer para a temporada 2024/2025. Segundo o catalão, a entidade máxima do futebol europeu não prioriza a qualidade das partidas e a saúde dos atletas.- Todos os treinadores pedem por mais qualidade e o mundo do futebol quer quantidade. Nós não estamos no comando. Talvez devêssemos pedir a Uefa ou a Fifa para estender o ano. Ao invés de 365 dias, poderíamos ter 400? Talvez a gente tenha a solução. A Uefa sabe, mas eles ligam? Absolutamente não.