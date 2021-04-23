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futebol

Pep Guardiola critica Uefa e novo formato da Champions League

Técnico do Manchester City afirmou que entidade máxima do futebol europeu não liga para a qualidade dos jogos e para a saúde dos atletas...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 11:13

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 11:13
Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
O técnico Pep Guardiola fez críticas à Uefa e ao novo formato da Champions League que irá valer para a temporada 2024/2025. Segundo o catalão, a entidade máxima do futebol europeu não prioriza a qualidade das partidas e a saúde dos atletas.- Todos os treinadores pedem por mais qualidade e o mundo do futebol quer quantidade. Nós não estamos no comando. Talvez devêssemos pedir a Uefa ou a Fifa para estender o ano. Ao invés de 365 dias, poderíamos ter 400? Talvez a gente tenha a solução. A Uefa sabe, mas eles ligam? Absolutamente não.
> Veja a tabela da Champions League
No novo modelo da Liga dos Campeões, cada equipe deve fazer 10 jogos antes da fase do mata-mata. Atualmente, os times entram em campo por seis partidas pela fase de grupos e os finalistas jogam, no máximo, 13 confrontos.

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