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futebol

Pep Guardiola critica modelo da Superliga e cutuca a Uefa

Técnico do Manchester City ponderou que a Superliga ainda não saiu do papel e que foco da sua equipe está na Premier League e na semifinal da Champions League...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 10:18

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 10:18
Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
Pep Guardiola, técnico do Manchester City, criticou o modelo da Superliga em que os clubes fundadores não entrariam para disputar o torneio por mérito. Segundo o espanhol, o formato faz com que os valores do esporte não sejam contemplados.- Esporte não é esporte quando a relação entre esforço e recompensa não existe. Não é um esporte se o sucesso está garantido ou se não importa quando você perde. Já disse muitas vezes que quero uma Premier League de sucesso, não apenas um time no topo.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, o treinador também cutucou a Uefa e afirmou que a entidade só pensa em benefício próprio.
- No entanto, não seja cínico. Todos pensam por si. A Uefa pensa por si própria. No momento mais importante da temporada, quando lutamos por títulos, Lewandowski não jogou contra o PSG por ter se machucado em um compromisso internacional. A Uefa isso, pois é o seu próprio negócio. Todos pensam por si.
Apesar das críticas, Guardiola afirmou não ter muitas informações sobre a Superliga e fez questão de lembrar que a ideia ainda é embrionária e que não saiu do papel. O Manchester City, segundo a imprensa inglesa, pensa em deixar o torneio.

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