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futebol

Pep Guardiola confia na permanência de Arteta no comando do Arsenal

Técnico do Manchester City elogiou seu pupilo apesar da eliminação dos Gunners na Copa da Liga Inglesa e dos resultados ruins no Campeonato Inglês. Espanhol pede tempo...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 09:43

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 09:43

Após a vitória de 4 a 1 do Manchester City sobre o Arsenal, o técnico Pep Guardiola defendeu a permanência de Mikel Arteta no comando dos Gunners. O espanhol acredita que o clube londrino irá cometer um grande erro caso esteja pensando em demitir seu pupilo por conta dos recentes resultados ruins.
> Veja a tabela da Premier League
- Eles cometerão um grande erro (se demitirem Arteta). Eu tenho certeza que eles vão confiar nele. Estive com Arteta muitos anos e sei da sua qualidade como ser humano e principalmente como treinador, como ele está envolvido com tudo. É apenas uma questão de tempo. Eles ganharam dois títulos que não conquistavam há anos - disse Guardiola à “BBC Radio 5 Live”.
O Arsenal de Arteta tem o pior início na historia do Campeonato Inglês dos últimos 46 anos e foi eliminado nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa na última terça-feira. Caso o clube ainda sonhe com títulos, deve focar na Liga Europa e na Copa da Inglaterra que serão disputadas somente em 2021.

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