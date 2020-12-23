Pep Guardiola confia na permanência de Arteta no comando do Arsenal

Após a vitória de 4 a 1 do Manchester City sobre o Arsenal, o técnico Pep Guardiola defendeu a permanência de Mikel Arteta no comando dos Gunners. O espanhol acredita que o clube londrino irá cometer um grande erro caso esteja pensando em demitir seu pupilo por conta dos recentes resultados ruins.

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- Eles cometerão um grande erro (se demitirem Arteta). Eu tenho certeza que eles vão confiar nele. Estive com Arteta muitos anos e sei da sua qualidade como ser humano e principalmente como treinador, como ele está envolvido com tudo. É apenas uma questão de tempo. Eles ganharam dois títulos que não conquistavam há anos - disse Guardiola à “BBC Radio 5 Live”.