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futebol

Pep Guardiola comenta sobre saída do Messi do Barcelona para o PSG

Comandante do Manchester City comentou sobre destino de Lionel Messi na véspera do confronto contra o Paris Saint-Germain pela Champions League...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 11:10

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 11:10
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Na véspera do confronto entre Paris Saint-Germain e Manchester City pela Champions League, Pep Guardiola, técnico da equipe inglesa, comentou sobre a saída de Lionel Messi do Barcelona para o elenco francês. O catalão afirmou que foi pego de surpresa, mas que torce pela felicidade do camisa 30.- Foi uma surpresa para todos. Agora, todo mundo aceita (a saída de Messi do Barcelona). Há muito tempo era inimaginável, mas aconteceu. Na vida você nunca sabe o que irá se passar. O importante é ele estar feliz em Paris.
> PSG ou Manchester City? Quem é melhor? Vote por posição!
Apesar de comentar sobre o craque argentino durante a coletiva de imprensa, o camisa 30 não tem presença garantida para o duelo desta terça-feira. O atacante passou os últimos dias se recuperando de uma lesão no joelho, pode iniciar o confronto no banco de reservas.
Na primeira rodada, o Paris Saint-Germain tropeçou fora de casa diante do Club Brugge e busca uma recuperação na classificação. Já o Manchester City derrotou o RB Leipzig por 6 a 3 e lidera o grupo A em busca da classificação às oitavas de final.

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