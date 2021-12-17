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futebol

Pep Guardiola cancela coletiva por teste inconclusivo para Covid-19

Comandante do Manchester City viajou para a Catalunha na última quarta-feira para comparecer ao anúncio de aposentadoria do atacante Sergio Aguero...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 10:42

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 10:42

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, cancelou a coletiva de imprensa que daria nesta sexta-feira por conta de um teste inconclusivo para Covid-19. O comandante irá passar por uma segunda rodada de testes para saber se estará apto a dirigir sua equipe diante do Newcastle, no domingo.Nesta semana, o treinador viajou para a Catalunha ao lado de Txiki Begiristain por conta do anúncio de aposentadoria de Sergio Aguero. Caso o novo teste dê resultado positivo, Guardiola deverá passar por um período de isolamento social além do Natal.
> Veja a tabela da Premier League
Neste momento, apenas cinco jogos da Premier League estão confirmados para o domingo, enquanto outros cinco já foram adiados por conta dos surtos de Covid-19 em diversos elencos. Os confrontos ainda não foram reagendados e seguem sem data.
Caso Guardiola teste positivo, não há como saber se o treinador contraiu o vírus na Catalunha, onde usou máscara na maior parte do tempo em que esteve no evento de despedida de Aguero, ou no Reino Unido, onde os casos de coronavírus crescem largamente.
Crédito: PepGuardiolacanceloucoletivadeimprensanestasexta-feira(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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