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futebol

Pensando no United, PSG entrará com time misto diante do Bordeaux

Sequencia da Liga dos Campeões não permite que Thomas Tuchel escale os seus melhores jogadores em jogo pela Ligue 1...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 17:17

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 17:17

Crédito: PASCAL GUYOT / AFP
O Paris Saint-Germain recebe neste sábado (28), às 17h (de Brasília), o Bordeaux, após sair derrotado de virada pelo Mônaco no último jogo da liga, buscando manter uma boa sequencia e se isolar na liderança, pois no momento, está apenas dois pontos a frente do Lille, segundo colocado na tabela.
TABELA> Confira a classificação da Ligue 1 e simule os próximos jogos
Com uma vitória suada diante do Leipzig no meio de semana, pela Liga dos Campeões, o PSG não tem descanso e por isso deverá poupar algumas peças importantes para o jogo contra o Bordeaux, a de maior destaque, Neymar, que retornou recentemente de lesão e ainda não readquiriu a forma ideal, apesar de atuar quase os 90 minutos na Liga dos Campeões.
Com oito vitórias e uma derrota nos últimos nove jogos de Ligue 1, a equipe de Paris busca a regularidade, pois em jogos recentes, sofreu muito com altos e baixos de seus jogadores.
O PSG terá como desfalques o zagueiro Diallo, após cartão vermelho recebido na última partida, Idrissa Gueye e Mauro Icardi por lesão. Entretanto contará com o retorno de Kimpembe, que estava lesionado e não atuo nos últimos jogos. No Bordeaux, o destaque é para o retorno do zagueiro brasileiro, Pablo, que estava suspenso e já deve se incluído no time titular para a partida.
PROVÁVEIS TIMES:PSG: Navas; Dagba, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa; Pereira, Herrera, Rafinha; Neymar, Kean e Sarabia.
Bordeaux: Costil; Kwateng, Pablo, Koscielny, Sabaly; Basic, Otavio; Oudin, Ben Arfa, Kalu; Maja
Confira os outros jogos da rodada:​Strasbourg x RennesMarseille x NantesLyon x ReimsLens x AngersLorient x MontpellierMetz x Brestois 29Mônaco x NîmesNice x DijonSaint Etienne x Lille

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