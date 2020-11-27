Pensando no United, PSG entrará com time misto diante do Bordeaux

Crédito: PASCAL GUYOT / AFP

O Paris Saint-Germain recebe neste sábado (28), às 17h (de Brasília), o Bordeaux, após sair derrotado de virada pelo Mônaco no último jogo da liga, buscando manter uma boa sequencia e se isolar na liderança, pois no momento, está apenas dois pontos a frente do Lille, segundo colocado na tabela.

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Com uma vitória suada diante do Leipzig no meio de semana, pela Liga dos Campeões, o PSG não tem descanso e por isso deverá poupar algumas peças importantes para o jogo contra o Bordeaux, a de maior destaque, Neymar, que retornou recentemente de lesão e ainda não readquiriu a forma ideal, apesar de atuar quase os 90 minutos na Liga dos Campeões.

Com oito vitórias e uma derrota nos últimos nove jogos de Ligue 1, a equipe de Paris busca a regularidade, pois em jogos recentes, sofreu muito com altos e baixos de seus jogadores.

O PSG terá como desfalques o zagueiro Diallo, após cartão vermelho recebido na última partida, Idrissa Gueye e Mauro Icardi por lesão. Entretanto contará com o retorno de Kimpembe, que estava lesionado e não atuo nos últimos jogos. No Bordeaux, o destaque é para o retorno do zagueiro brasileiro, Pablo, que estava suspenso e já deve se incluído no time titular para a partida.

PROVÁVEIS TIMES:PSG: Navas; Dagba, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa; Pereira, Herrera, Rafinha; Neymar, Kean e Sarabia.

Bordeaux: Costil; Kwateng, Pablo, Koscielny, Sabaly; Basic, Otavio; Oudin, Ben Arfa, Kalu; Maja