Pensando no River, Cuca indica que vai poupar o time principal do Galo contra o Juventude

O Atlético-MG segue firme nos campeonatos que está disputando, com chances reais de título no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, torneio em que avançou para as quartas de final após eliminar o Bahia. Agora, o Galo, vice-líder do Brasileirão, tem outro desafio enorme, que é o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, contra o River Plate, na próxima quarta-feira, 11 de agosto, em Buenos Aires. E, pensando nesse confronto, que o técnico Cuca deve poupar jogadores no jogo contra o Juventude, domingo, às 16h, em Caxias do Sul. - Cada jogo é uma história, hoje (quarta) aqui foi um jogo de muita disputa, um jogo que o desgaste foi muito grande. Então, é outro jogo para a gente fazer valer a força do grupo, avaliar junto com a fisiologia e a preparação física os jogadores, nem se trata de preservar, se trata de pensar no próximo jogo, aquele que vai estar na melhor condição, mais próximo dos 100%. E é isso que nós vamos fazer para colocar uma equipe competitiva e, se Deus quiser, conseguir mais uma vitória - disse Cuca, que em seguida evitou minimizar a força do rival gaúcho. -Mas vai ser jogo complicado e existe toda essa logística de volta, de ida para Caxias, adversário que não jogou no meio de semana, que se prepara para jogar com a gente, e a gente tem que passar por todas essas adversidades-completou. Mudanças contra Bahia No jogo contra o Bahia, Cuca fez mudanças na equipe, deixando Nacho no banco, para poupá-lo. Porém, o time não ia bem e o treinador fez três mudanças que deram nova dinâmica à equipe, que reagiu e evitou que a decisão da vaga às quartas fosse para os pênaltis. Cuca explicou as escolhas. - O Vargas já está praticamente no ponto, tem trabalhado muito bem e aproveitado as oportunidades. Assim como o Dylan entrou bem também. O Nacho, que se for levar ao pé da letra, não era nem para ter viajado. Então, a gente trouxe o Nacho numa necessidade, porque não sabe o que o jogo vai te apresentar e ainda bem que trouxemos que ajudou também a mudar o panorama do jogo-disse o técnico,que elogiou o chileno, que não poderá jogar contra o Juventude por estar suspenso. - Ele tem um tempo determinado para entrar, porque está em processo de transição de volta da Covid que ele teve, e se preparando dentro dos próprios jogos. Quem sabe no outro jogo ele já tenha uma condição de um tempo maior-concluiu.