Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pensando na Sula, Bragantino relaciona menos atletas diante do Botafogo-SP

Garantido na próxima fase do Paulistão, Barbieri prioriza confronto da próxima semana contra o Emelec-EQU na terça-feira (11)...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 13:30

Crédito: Lista para enfrentar o Botafogo-SP tem 16 nomes (Ari Ferreira/Bragantino
O planejamento do Bragantino está bastante voltado para o confronto da próxima terça-feira (11) contra o Emelec que ganhou tom fundamental para a equipe pensando em seguir vivo na Copa Sul-Americana depois das duas últimas derrotas.>Tabela para a última rodada da fase de grupos no PaulistãoUm sinal claro dessa priorização é o fato de, pensando no jogo do próximo domingo (9) contra o Botafogo-SP na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, o técnico Mauricio Barbieri relacionou somente 16 jogadores.
Enquanto na Sul-Americana o meio-campista Ryller está suspenso por três jogos devido a expulsão contra o Emelec em Guayaquil, para o jogo que definirá a posição do Braga no Grupo C ele foi incluído na relação.
Por outro lado, analisando a escalação que iniciou a partida na derrota do meio de semana para o Talleres-ARG na Sula, apenas Lucas Evangelista (que foi expulso) e Cuello foram incluídos como opção para o confronto do Paulistão marcado para às 16h (de Brasília) no Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto.
Confira abaixo a lista completa
Goleiros: Julio Cesar e Maycon Cleiton;Zagueiros: Léo Realpe e Natan; Laterais: Luan Cândido, Rafael, Weverton e Weverson; Meio-campistas: Lucas Evangelista e Ryller; Atacantes: Alerrandro, Chrigor, Cuello, Jan Hurtado, Pedrinho e Luis Phelipe.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados