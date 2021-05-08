Pensando na Sula, Bragantino relaciona menos atletas diante do Botafogo-SP

O planejamento do Bragantino está bastante voltado para o confronto da próxima terça-feira (11) contra o Emelec que ganhou tom fundamental para a equipe pensando em seguir vivo na Copa Sul-Americana depois das duas últimas derrotas.>Tabela para a última rodada da fase de grupos no PaulistãoUm sinal claro dessa priorização é o fato de, pensando no jogo do próximo domingo (9) contra o Botafogo-SP na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, o técnico Mauricio Barbieri relacionou somente 16 jogadores.
Enquanto na Sul-Americana o meio-campista Ryller está suspenso por três jogos devido a expulsão contra o Emelec em Guayaquil, para o jogo que definirá a posição do Braga no Grupo C ele foi incluído na relação.
Por outro lado, analisando a escalação que iniciou a partida na derrota do meio de semana para o Talleres-ARG na Sula, apenas Lucas Evangelista (que foi expulso) e Cuello foram incluídos como opção para o confronto do Paulistão marcado para às 16h (de Brasília) no Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto.
Confira abaixo a lista completa
Goleiros: Julio Cesar e Maycon Cleiton;Zagueiros: Léo Realpe e Natan; Laterais: Luan Cândido, Rafael, Weverton e Weverson; Meio-campistas: Lucas Evangelista e Ryller; Atacantes: Alerrandro, Chrigor, Cuello, Jan Hurtado, Pedrinho e Luis Phelipe.