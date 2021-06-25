Pensando em jogo contra o São Paulo, Ceará pode ganhar cinco opções

Crédito: Xandy Rodrigues/Divulgação/Ceará

A semana tem sido de notícias positivas pelos lados do Ceará onde, além dos resultados importantes como o empate no Beira-Rio contra o Internacional por 1 a 1 e a grande vitória diante do Atlético-MG por 2 a 1 na Arena Castelão, o time pode ganhar uma série de "reforços" para a próxima rodada do Brasileirão. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Todos eles recuperados do teste positivo para Covid-19, o goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio, o meio-campista Fabinho e os atacantes Cléber e Rick voltaram nessa sexta-feira (25) aos treinos no CT do clube em Porangabuçu.

Agora, o momento é do departamento médico fazer uma avaliação individualizada para saber qual é a real condição física de cada atleta. Assim, será possível determinar se algum deles tem chance de ser relacionado ou mesmo de entrar como titular frente ao São Paulo, no próximo domingo (27) às 20h30 (de Brasília) em solo cearense.