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futebol

Pensando em jogo contra o São Paulo, Ceará pode ganhar cinco opções

Pelo Campeonato Brasileiro, Vozão vem de empate em visita ao Internacional e vitória na Arena Castelão frente ao Atlético-MG...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 14:17

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 14:17
Crédito: Xandy Rodrigues/Divulgação/Ceará
A semana tem sido de notícias positivas pelos lados do Ceará onde, além dos resultados importantes como o empate no Beira-Rio contra o Internacional por 1 a 1 e a grande vitória diante do Atlético-MG por 2 a 1 na Arena Castelão, o time pode ganhar uma série de "reforços" para a próxima rodada do Brasileirão. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Todos eles recuperados do teste positivo para Covid-19, o goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio, o meio-campista Fabinho e os atacantes Cléber e Rick voltaram nessa sexta-feira (25) aos treinos no CT do clube em Porangabuçu.
Agora, o momento é do departamento médico fazer uma avaliação individualizada para saber qual é a real condição física de cada atleta. Assim, será possível determinar se algum deles tem chance de ser relacionado ou mesmo de entrar como titular frente ao São Paulo, no próximo domingo (27) às 20h30 (de Brasília) em solo cearense.
Apesar de um número importante de atletas clinicamente recuperados, outras quatro peças do plantel continuam fora de combate. Os defensores Klaus e Alan ainda cumprem período de isolamento pelo teste positivo para o novo coronavírus enquanto William Oliveira e João Ricardo se recuperam de contusões.

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