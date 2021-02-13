Pendurados do Corinthians: Cartões seguem sendo preocupação na reta final do Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians enfrenta o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã, mas está de olho também nos três jogos seguintes que terá pelo Brasileirão-2020 e essa preocupação mora, entre outras coisas, na quantidade de pendurados do elenco. Atualmente, são oito jogadores nessa situação, sendo três titulares.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Para o duelo com o Fla, pela 36ª rodada, o Timão tem os seguintes atletas com dois cartões amarelos: Gabriel Pereira, Everaldo, Cantillo, Luan, Fagner, Camacho, Walter e Cássio. A maior parte deles é formada por corintianos que hoje são reservas, ou que nem têm sido relacionados, como Everaldo.

No entanto, os três titulares que estão nesse grupo são daqueles que fazem falta e suas ausências podem fazer a diferença nas rodadas decisivas, casos de Cássio, Fagner e Cantillo. Embora o goleiro tenha um grande reserva como Walter, e o elenco ofereça muitas opções para a posição de volante, a substituição não é simples. Se falarmos em Fagner então, um dos melhores jogadores da temporada, a queda técnica ficaria ainda mais acentuada.