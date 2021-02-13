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Pendurados do Corinthians: Cartões seguem sendo preocupação na reta final do Brasileirão

Timão tem oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos para as próximas rodadas decisivas do campeonato. Três deles titulares de Vagner Mancini...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 18:36
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians enfrenta o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã, mas está de olho também nos três jogos seguintes que terá pelo Brasileirão-2020 e essa preocupação mora, entre outras coisas, na quantidade de pendurados do elenco. Atualmente, são oito jogadores nessa situação, sendo três titulares.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Timão pode ter pior artilheiro na década; confira os goleadores desde 2011
Para o duelo com o Fla, pela 36ª rodada, o Timão tem os seguintes atletas com dois cartões amarelos: Gabriel Pereira, Everaldo, Cantillo, Luan, Fagner, Camacho, Walter e Cássio. A maior parte deles é formada por corintianos que hoje são reservas, ou que nem têm sido relacionados, como Everaldo.
No entanto, os três titulares que estão nesse grupo são daqueles que fazem falta e suas ausências podem fazer a diferença nas rodadas decisivas, casos de Cássio, Fagner e Cantillo. Embora o goleiro tenha um grande reserva como Walter, e o elenco ofereça muitas opções para a posição de volante, a substituição não é simples. Se falarmos em Fagner então, um dos melhores jogadores da temporada, a queda técnica ficaria ainda mais acentuada.
Por isso, a preocupação em relação aos cartões amarelos será grande neste domingo, pensando justamente nas partidas seguintes, contra Santos, Vasco e Internacional, todas com potencial para definir o futuro tanto do Timão quanto de seus adversários no Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Corinthians ocupa a oitava posição na tabela, com 49 pontos em 34 jogos disputados.

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