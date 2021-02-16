Pelo terceiro ano consecutivo, Ciel é o artilheiro da Fares Lopes

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Apesar do número reduzido de partidas, o cenário entre os artilheiros da Copa Fares Lopes se manteve pelo terceiro ano seguido. Mesmo com o Caucaia sendo eliminado nas semifinais, o atacante Ciel terminou a competição com dez gols assinalados. Em 2020, foram cinco gols e topo da artilharia. Em 2019, com 23 gols em 30 jogos e jogador cearense com mais gols no ano, terminou com o titulo e oito gols assinalados.

Feliz por terminar mais uma temporada como artilheiro da Fares Lopes, Ciel não esqueceu de agradecer o apoio dos seus companheiros de equipe.

- Essa artilharia pelo terceiro ano seguido é fruto de muito trabalho e de apoio dos companheiros dentro de campo. Sou muito grato. Fico triste por não levar o Caucaia a mais um título da Fares Lopes, mas isso acontece no futebol. Agora vamos focar nas demais competições - disse.