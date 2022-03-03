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Pelo segundo dia seguido, Patrick e Luan treinam e ficam mais perto do retorno no São Paulo

Dupla participou de todo treinamento com o elenco, assim como havia acontecido na última quarta-feira. Tricolor encara o Corinthians, neste sábado (05), às 16h, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 13:59

Publicado em 03 de Março de 2022 às 13:59

Os meio-campistas Luan e Patrick estão cada vez mais perto de retornarem ao time do São Paulo. A dupla participou normalmente do treinamento desta quinta-feira (05), em preparação para o clássico contra o Corinthians, neste sábado (05), às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Na atividade desta manhã, Rogério Ceni promoveu um enfrentamento de dois grupos distintos com o gramado dividido em três partes. Com o suporte dos defensores, os meio-campistas tinham que acionar os atacantes, que precisavam concluir a jogada em curto espaço de tempo.
Após esta parte da atividade, Ceni comandou um coletivo, desta vez de 11 contra 11 em campo quase completo. Ao final, houve ainda um trabalho de finalização ao gol, com chutes de fora da área e arremates de dentro da área, com os pés e de cabeça.O São Paulo tem mais um treinamento, na manhã desta sexta-feira, onde encerrará a preparação para o Majestoso. O Tricolor é o primeiro colocado do Gripo B do estadual, com 14 pontos.
Crédito: LuanestápertodevoltaraoSãoPaulo,assimcomoPatrick(Foto:EricoLeonan/saopaulofc

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