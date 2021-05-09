Pelo Italiano, Milan vence a Juventus e avança na briga por vaga na Champions League

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

Neste domingo, a Juventus recebeu o Milan no Allianz Stadium, na cidade de Turim, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto terminou com vitória do Milan por 3 a 0, com os gols da equipe sendo marcados por Brahim Díaz, Ante Rebic e Fikayo Tomori.

Veja a tabela do ItalianoABRIU O PLACAR​No final da primeira etapa, o Milan conseguiu abrir o placar da partida deste domingo. Após criar mais do que a Juventus durante a parte inicial do jogo, a equipe visitante foi ao ataque, e fez o seu gol com o espanhol Brahim Díaz aos 46 minutos.

PÊNALTI PERDIDONa segunda etapa, o Milan teve a grande chance de ampliar a vantagem no placar e ficar mais seguro no confronto quando um pênalti foi marcado por mão de Chiellini. Na cobrança, porém, Franck Kessié viu a defesa do goleiro Szczesny.

MAIS DOISAinda no segundo tempo, o Milan conseguiu garantir a sua vitória após o pênalti perdido. Aos 33 minutos, Rebic recebeu de Bennacer e fez o segundo da equipe. Por fim, aos 37 minutos, o zagueiro Tomori também marcou para deixar o 3 a 0 no placar.

JUVE SUMIDAEm uma partida que o ataque da Juventus pouco fez, o camisa 7 da Velha Senhora também pouco apareceu. Cristiano Ronaldo não teve destaque, assim como toda a equipe da casa, que não foi bem o suficiente para marcar um gol neste domingo.