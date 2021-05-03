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Pelo Inglês, West Ham vence o Burnley de virada e segue na briga por vaga na Champions League

Vitória da equipe londrina fora de casa por 2 a 1 mantém o time na briga por uma vaga para a Champions...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 18:15
Crédito: JON SUPER / POOL / AFP
Nesta segunda-feira, o Burnley recebeu o West Ham no Turf Moor, na cidade de Burnley, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com vitória dos visitantes por 2 a 1, com dois gols de Michail Antonio, enquanto a equipe da casa marcou com Chris Wood.
Veja a tabela do InglêsPÊNALTIO Burnley, aos 19 minutos do primeiro tempo, viu a sua primeira grande chance de ataque parecer quando foi marcado um pênalti. Na cobrança, o atacante Chris Wood apontou e acertou as redes para inaugurar o marcador no Turf Moor.
EMPATELogo depois do gol que abriu o placar para o Burnley, a equipe do West Ham também foi ao ataque e, aos 21 minutos do primeiro tempo, o centroavante Michail Antonio recebeu a bola do lateral Vladimír Coufal para deixar tudo igual.
VIRADAEmpolgado com o gol de empate, o time do West Ham seguiu pressionando o Burnley em busca de uma virada. Efetivos, os visitantes chegaram com muita força e poder ofensivo para, aos 29 minutos, virarem o jogo com Michail Antonio novamente, agora com assistência de Benrahma.
ATAQUEA segunda etapa da partida viu as duas equipes atacarem bastante durante os 45 minutos finais. Tanto Burnley quando West Ham tiveram alto poderio ofensivo, mas não foram eficazes o suficiente para marcar gols como no primeiro tempo.
SEQUÊNCIAO Burnley enfrenta o Fulham na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília). O West Ham, por sua vez, enfrenta o Everton às 12:30h (de Brasília) do próximo domingo.

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