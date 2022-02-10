Pelo Gauchão, Grêmio sofre, mas consegue vitória sobre o Aimoré

Foi na raça, mas deu Grêmio. Fora de casa, o Tricolor saiu atrás do marcador, mas venceu o Aimoré por 2 a 1 e manteve a liderança do Gauchão, com 13 pontos. O time de São Leopoldo é o 6º, com 7 pontos.

CALENDÁRIONa próxima rodada, o Aimoré encara a União Fradiquense, em casa. O Grêmio faz o clássico diante do Juventude, na Arena.

GRÊMIO MAIS INTERESSADO Apesar do ritmo sonolento das duas equipes, o Grêmio foi quem demonstrou um pouco mais de ímpeto. Em duas finalizações, o Imortal chegou a empolgar o seu torcedor, mas nada que tirasse o rival da zona de conforto

BRENNO, BRENNO O goleiro Brenno deu um grande susto no torcedor gremista após receber uma bola recuada. Na tentativa de devolver para o zagueiro, ele acabou entregando nos pés de Wesley Pacheco, mas o atacante rival não soube aproveitar a chance.

QUASEO Grêmio quase abriu o placar na etapa final com Churín. Após cabeçada de Rodrigues, o atacante tentou desviar a bola para o gol com o peito e viu a bola morrer na mão do goleiro.

GOL DO AIMORÉJá no segundo tempo, em descida pela esquerda, Wesley Pacheco recebeu cruzamento na medida para entrar de carrinho e mandar o gol, abrindo o placar em São Leopoldo.

EMPATENo prejuízo, o Grêmio tentava reagir, mas encontrava muita dificuldade na criação de jogadas. Porém, aos 33 minutos, o time encaixou uma troca de passes e Nicolas mandou na cabeça de Villasanti, que deixou tudo igual, 1 a 1.

VIRADANa base da pressão, o Tricolor conseguiu a virada. No cruzamento de Nicolas, a bola atravessou toda a área e chegou nos pés de Rodrigues. O zagueiro dominou, ajeitou e bateu de bico, 2 a 1. Fim do jejum do Grêmio jogando em São Leopoldo e invencibilidade mantida no Estadual.

AIMORÉ 1 X 2 GRÊMIOLocal: Cristo Rei, São Leopoldo (RS)Data-Hora: 09/2/2022 – 20h30Árbitro: Roger Goulart (RS)Auxiliares: Claiton Timm (RS) e Arthur Avelino Birk Preissier (RS)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Henrique, Wellington Reis, Wesley Pacheco, Fabian Volpi (AIM), Gustavo Marins, Fernando Henrique, Nicolas (GRE)Cartões vermelhos: Gustavo Marins (GRE)Gols: Wesley Pacheco (14’/2ºT) Villasanti (33’/2ºT) Rodrigues (41’/2ºT)

AIMORÉ: Fabian Volpi; Bruno Ferreira, Henrique, Darlan e Raphael Soares; Wellington Reis, Mardley (Paulinho Dias, aos 38/2ºT) e Wagner; Adriano (Sassá, aos 34/2ºT), Vinicius Bueno (Luis Soares, aos 38/2ºT) e Wesley Pacheco (Marco Antônio, aos 432ºT). Técnico: Rafael Lacerda.

GRÊMIO: Brenno; Lucas Kawan (Ferreira, ao 0/2ºT), Rodrigues, Gustavo Marins e Nicolas; Fernando Henrique (Victor Bobsin, aos 43/2ºT), Villasanti, Gabriel Silva (Janderson, aos 19/2ºT) e Benítez; Rildo (Bruno Alves, ao 0/2ºT) e Diego Churín (Diego Souza, aos 19/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.