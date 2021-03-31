Pelo G4! Botafogo tem partida decisiva por pretensões no Carioca

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Depois de uma vitória no sufoco, com dois gols nos acréscimos sobre o Nova Iguaçu, o Botafogo ganhou gás para buscar o G4 do Campeonato Carioca. Para isto, terá que vencer o Madureira nesta quarta-feira, às 17h, pela 7ª rodada, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. O duelo será transmitido em tempo real pelo LANCE!.

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O Madureira é o último time no G4, faixa da tabela que garante classificação para as semifinais do Carioca, com 10 pontos. O Botafogo, 6º colocado, tem apenas um ponto a menos. Portanto, a partida se desenrola como um duelo direto nas pretensões de classificação para o Glorioso.

Uma derrota pode significar que a distância do Botafogo para a zona de classificação pode aumentar até para 4 pontos. Um triunfo, por outro lado, garante a entrada do Alvinegro no G4 do Estadual.+ Pouco tempo disponível e muitas questões para resolver: veja os cinco desafios de Chamusca no Botafogo

A partida, portanto, aparece como essencial para o objetivo do Botafogo. O Madureira está invicto no Campeonato Carioca - inclusive, tendo empatado com o Vasco em 2 a 2 na última rodada.