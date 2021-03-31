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futebol

Pelo G4! Botafogo tem partida decisiva por pretensões no Carioca

Apenas um ponto separa o Alvinegro do Madureira, adversário nesta quarta-feira e primeira equipe na zona de classificação às semifinais do Estadual...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 06:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Depois de uma vitória no sufoco, com dois gols nos acréscimos sobre o Nova Iguaçu, o Botafogo ganhou gás para buscar o G4 do Campeonato Carioca. Para isto, terá que vencer o Madureira nesta quarta-feira, às 17h, pela 7ª rodada, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. O duelo será transmitido em tempo real pelo LANCE!.
+ Novos ares: por que o empréstimo de Benevenuto, do Botafogo, ao Fortaleza pode ser positivo para todos
O Madureira é o último time no G4, faixa da tabela que garante classificação para as semifinais do Carioca, com 10 pontos. O Botafogo, 6º colocado, tem apenas um ponto a menos. Portanto, a partida se desenrola como um duelo direto nas pretensões de classificação para o Glorioso.
Uma derrota pode significar que a distância do Botafogo para a zona de classificação pode aumentar até para 4 pontos. Um triunfo, por outro lado, garante a entrada do Alvinegro no G4 do Estadual.+ Pouco tempo disponível e muitas questões para resolver: veja os cinco desafios de Chamusca no Botafogo
A partida, portanto, aparece como essencial para o objetivo do Botafogo. O Madureira está invicto no Campeonato Carioca - inclusive, tendo empatado com o Vasco em 2 a 2 na última rodada.
As pretensões da equipe comandada por Marcelo Chamusca no Campeonato Carioca passam por este confronto direto. Após uma virada com tons dramáticos na última rodada, o Alvinegro chega embalado para buscar uma sequência de resultados positivos.

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