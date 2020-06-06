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futebol

Pelo Campeonato Português, Braga perde para o Santa Clara

Visitante teve um a menos desde os 19 minutos do segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 22:27

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 22:27

Crédito: Divulgação
Pela 25ª rodada do Campeonato Português, o Santa Clara venceu o Braga, em casa, por 3 a 2. Os gols foram marcados por Thiago Santana, duas vezes, e Carvalho, para os mandantes, enquanto Fransergio e Trincao diminuíram para os visitantes.
POSSE DE BOLA NÃO TEVE RESULTADOO Braga teve mais posse de bola, com 61%, mas não conseguiu transformar em vitória. Apesar dos dois gols, os visitantes só chutaram três vezes no gol adversário e cinco vezes fora dele.
UM A MAIS FACILITAO Braga teve um a menos desde os 19 minutos do segundo tempo. Silva recebeu o cartão nos acréscimos da primeira etapa e, logo no início da segunda, recebeu o segundo amarelo. O Braga vencia a partida e, depois disso, o Santa Clara marcou dois gols e virou o jogo.
NA TABELAO Santa Clara está na oitava colocação com 33 pontos. Por outro lado, o Braga é o atual terceiro colocado, somando 46 pontos.
OUTRO JOGO DO DIAO Aves viajou para enfrentar o Benelenses e perdeu. O último colocado da competição perdeu por 2 a 0, com gols de Szymonek e Varela. Com isso, os mandantes se isolam de vez do rebaixamento, com 29 pontos. Os visitantes permanecem com os mesmos 13.E MAIS:Três clubes do top-5 da Premier League estão interessados em Eduardo Quaresma, do SportingCom um a menos, Monchengladbach é derrotado pelo Freiburg'Estamos prontos para voltar à competição', revela Éder MilitãoChelsea pagará multa de Timo Werner nos próximos diasBayern de Munique descarta a contratação de SemedoBayer Leverkusen rejeita proposta do Real Madrid por Kai Havertz E MAIS:

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