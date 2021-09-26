futebol

Pelo Campeonato Italiano, Lazio vence a Roma em clássico de cinco gols

Com gols dos brasileiros Felipe Anderson e Ibañez na partida, Lazio conseguiu vitória importante em clássico contra a Roma...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 14:56

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
Neste domingo, Lazio e Roma protagonizaram mais um grande jogo no dérbi da capital italiana. A partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Italiano, terminou com vitória da Lazio por 3 a 2, com gols marcados por Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson para a equipe do lado azul, e Ibañez e Veretout para o lado vermelho.
Veja a tabela do ItalianoSAIU NA FRENTEA Lazio conseguiu abrir o placar contra a Roma já no início do confronto, aos dez minutos de jogo. Milinkovic-Savic fez o primeiro após receber assistência de Felipe Anderson, e a equipe conseguiu aumentar a sua vantagem nove minutos depois, com gol de Pedro.
DESCONTOUAinda na primeira etapa, a Roma conseguiu diminuir a sua desvantagem no placar com um gol marcado perto dos minutos finais. Aos 41 minutos, Jordan Veretout deu a assistência para o gol do zagueiro brasileiro Roger Ibañez, ex-Fluminense.
GOL BRASILEIRONo segundo tempo, a Lazio conseguiu aumentar a sua vantagem e fazer o seu terceiro gol na partida. Aos 18 minutos, o atacante Ciro Immobile concedeu uma assistência para o brasileiro Felipe Anderson, ex-Santos, colocar a bola dentro da rede.
PÊNALTIPouco tempo depois do gol de Felipe Anderson, a Roma conseguiu uma boa oportunidade para voltar ao jogo. Um pênalti foi marcado para a equipe treinada por José Mourinho e, na cobrança, Jordan Veretout descontou para o time.
SEQUÊNCIAA Lazio enfrenta o Lokomotiv às 16h (de Brasília) desta quinta-feira, em partida da Liga Europa. A Roma também entra em campo nesta quinta-feira, mas às 13:45h (de Brasília), quando enfrenta o Zorya pela Conference League.

