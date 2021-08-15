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Pelo Campeonato Francês, Olympique de Marseille empata em casa com o Bordeaux

Equipe treinada por Jorge Sampaoli saiu na frente do placar, mas concedeu empate aos adversários na segunda etapa...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 17:46

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 17:46

Crédito: SYLVAIN THOMAS / AFP
Neste domingo, o Olympique de Marseille recebeu, no Orange Velodrome, em Marselha, o Bordeaux pela segunda rodada do Campeonato Francês. O confronto terminou em empate de 2 a 2, com gols de Under e Payet para o time da casa, enquanto os visitantes marcaram com Pembele e Oudin.
Veja a tabela do FrancêsABRIU O PLACARA equipe do Olympique de Marseille foi a que conseguiu sair na frente do placar no confronto deste domingo. Aos 34 minutos da primeira etapa da partida, o brasileiro Gerson, ex-Flamengo, deu a assistência para o gol de Cengiz Under.
AMPLIOUApós o gol de Under, o Olympique de Marseille seguiu no ataque para ampliar a sua vantagem antes do final do primeiro tempo. Quando o relógio marcava 41 minutos, Guendouzi foi o responsável pela assistência para o gol de Dimitri Payet.
REAÇÃOLogo no início da segunda etapa, o Bordeaux foi atrás do resultado para empatar o jogo. Atrás do placar por dois gols, a equipe visitante descontou aos seis minutos com gol de Pembele, que recebeu assistência do zagueiro Koscielny.
EMPATENa pressão do início do segundo tempo, o Bordeaux seguiu atrás do empate, e aproveitou um momento de descuido do Olympique de Marseille para ser eficaz. Aos 12 minutos, Toma Basic deu a assistência para Remi Oudin deixar tudo igual.
SEQUÊNCIAO Marseille enfrenta o Nice às 15:45h (de Brasília) do próximo domingo. O Bordeaux enfrenta o Angers também no próximo domingo, mas às 10h (de Brasília).

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