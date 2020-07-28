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futebol

Pelo Benfica, brasileiro conquista artilharia do Campeonato Português

O atacante Carlos Vinícius marcou 18 gols na Liga NOS, todos eles com bola rolando, e dividiu a artilharia da competição com Pizzi, também do Benfica, e Taremi, do Rio Ave...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 22:12

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 22:12
Crédito: AFP
A temporada 2019/20 será certamente inesquecível para o atacante Carlos Vinícius. Destaque do Benfica, o brasileiro de 25 anos coleciona números que o fazem se tornar realidade no continente europeu e futebol mundial.No clássico contra o Sporting, pela última rodada do Campeonato Português, edição 2019/2020, o brasileiro garantiu a artilharia da Liga NOS. Foram 18 gols marcados, em 19 partidas como titular de 32 no total, chegando a uma média de um tento a cada 99 minutos. Feito que supera o craque Messi no Barcelona na Liga Espanhola, que precisou de 115,2 minutos para balançar a rede.
Na Europa não há brasileiros com números superiores de gols ao de Carlos Vinícius. Vivendo o ano mais artilheiro de sua carreira, o atacante soma 23 tentos na temporada, todos com bola rolando, e 13 assistências em 46 partidas. O jogador das Águias fica à frente de Gabriel Jesus (22 gols), Neymar (19), Richarlisson (15) e Roberto Firmino (12), atletas que vêm defendendo a Seleção Brasileira nas últimas convocações.
Neste sábado, Carlos Vinícius pode encerrar o ano pelo Benfica com chave de ouro e ampliando esse número de gols na temporada. A equipe de Lisboa disputa com o Porto o título da Taça de Portugal, às 16h45 (horário de Brasília).

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