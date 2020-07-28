Pelo Benfica, brasileiro conquista artilharia do Campeonato Português

Crédito: AFP

A temporada 2019/20 será certamente inesquecível para o atacante Carlos Vinícius. Destaque do Benfica, o brasileiro de 25 anos coleciona números que o fazem se tornar realidade no continente europeu e futebol mundial.No clássico contra o Sporting, pela última rodada do Campeonato Português, edição 2019/2020, o brasileiro garantiu a artilharia da Liga NOS. Foram 18 gols marcados, em 19 partidas como titular de 32 no total, chegando a uma média de um tento a cada 99 minutos. Feito que supera o craque Messi no Barcelona na Liga Espanhola, que precisou de 115,2 minutos para balançar a rede.

Na Europa não há brasileiros com números superiores de gols ao de Carlos Vinícius. Vivendo o ano mais artilheiro de sua carreira, o atacante soma 23 tentos na temporada, todos com bola rolando, e 13 assistências em 46 partidas. O jogador das Águias fica à frente de Gabriel Jesus (22 gols), Neymar (19), Richarlisson (15) e Roberto Firmino (12), atletas que vêm defendendo a Seleção Brasileira nas últimas convocações.