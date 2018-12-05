Pelé reprova atitude de Neymar: 'Ficou difícil defender o Neymar'

Aos 78 anos de idade, Pelé ainda é a maior referência do planeta quando o assunto é futebol. Sendo assim, o Rei demonstrou uma certa decepção com Neymar e revelou uma conversa particular com o camisa 10 da Seleção Brasileira, que recebeu fortes críticas após o fracasso na Copa do Mundo da Rússia, sendo acusado de simular faltas em excesso e não render o esperado.

Pelé, Rei do Futebol Crédito: Fifa/Divulgação

- De vez em quando, troco ideia com o pai dele. Encontro para gravar comerciais. Ficou difícil defender o Neymar por todas essas coisas que ele faz além de jogar futebol. E eu conversei com ele, disse que futebol ele tem. Ele deu azar porque a Seleção não ganhou a Copa e ele ficou marcado. Estive duas vezes com ele na Europa, a gente conversou e eu expliquei isso. "Pô, futebol Deus te deu o dom. O que você fez é que complicou - contou Pelé, em entrevista à Folha de São Paulo.

- A crítica foi injusta à Seleção. Na minha maneira de entender, a equipe não se conhecia tanto assim, não estava tão formada. Tivemos o azar de perder. Se tivesse vencido, tudo passava batido. Isso é coisa do futebol - completou.

Pelé também comentou sobre seu estado de saúde. Após passar por três cirurgias, algo que o tirou da Copa do Mundo de 2018, ele afirmou que está se recuperando, não sente mais dor, porém reconhece que ainda está fraco. O maior jogador da história do futebol ainda revelou que deixará de usar a bengala em duas semanas.

- Estou bem. Fiz três cirurgias nos últimos anos, mas não estou 100%. Não sinto mais dor, sinto mais fraqueza. Eu tinha umas pernas bonitas, olha como estão agora. Operei duas vezes o quadril e uma vez a coluna porque houve desgaste. Também tem o joelho. Até brinquei. Disse que joguei futebol por 30 anos, 25 no Santos e cinco no Cosmos. Deus só mandou a conta agora. Nos 30 anos de futebol não tive contusão. Estou fazendo fisioterapia e em duas semanas vou deixar a bengala - disse o Rei, acrescentando em seguida:

Pelé passou por cirurgias no quadril e anda com a ajuda de andador Crédito: Reprodução/internet

- No próximo Mundial quero ir e assistir, se Deus quiser. Vou pendurar a chuteira para poder ficar em casa e aproveitar a família. Meus filhos estão adultos. Brinquei com o Tite: 'Se você continuar de treinador da Seleção, a próxima Copa vai ser a última que vou jogar. Depois disso, não me convoca mais'.

Na próxima Copa, em 2022, a Seleção Brasileira vai completar 20 anos sem conquistar o torneio. Se aproximando do maior jejum de sua história, quando ficou 24 anos sem levantar a taça de campeão do mundo - entre 1970 e 1994. Pelé acredita que as demais seleções evoluíram, mas ressalta que a Amarelinha ainda é temida por seus adversários.

- Que os outros melhoraram, não tem dúvidas. Eles aprenderam com a gente. Tanto que a preocupação de jogar contra a Seleção Brasileira é a mesma. O Brasil tem uma base que todo mundo respeita. O que tem de acontecer é não desperdiçar o respeito que o resto do mundo tem com a gente - expôs.

Grandes jogadores do futebol atual, como Xavi e Iniesta, se referem à Messi como o maior jogador da história. Contudo, entre os próprios argentinos, ainda há um interminável debate para saber quem é melhor, o atual camisa 10 do Barcelona ou Diego Armando Maradona. Pelé conta como reage a essas comparações e aponta o melhor entre os dois 'hermanos'.

- Questão de gosto. Há pessoas que acham isso. Tem gente que faz comparação com coisa que nem tem. Como pode fazer comparação de um cara que cabeceia bem, chuta com a esquerda, chuta com a direita, com outro que só chuta com uma perna, só tem habilidade, não cabeceia bem? Como pode comparar? Para comparar com o Pelé tinha de ser alguém que chutasse bem com a esquerda, chutasse bem com a direita, fizesse gol de cabeça. Para mim, o Maradona foi um dos melhores que teve. Você vai me perguntar: ele foi melhor que o Messi? Foi, pô. Muito melhor. Teve Beckenbauer, Cruyff. Jogadores excelente - afirma o Rei.

Por fim, o craque enalteceu a qualidade do francês Kylian Mbappé, um dos destaques da seleção que conquistou a última Copa, com apenas 19 anos, e dispensou comparações. O Rei recebeu uma montagem, colocando lado a lado os feitos alcançados por suas seleções, na primeira Copa do Mundo que disputaram.

Após a conquista mundial da França, Pelé deu a seguinte declaração sobre o jovem atacante: 'Se o Mbappé continuar a igualar os meus recordes assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente'.

Mbappé não demorou para responder: 'O Rei sempre continuará sendo um Rei'.