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Pelé parabeniza CR7 por premiação no 'The Best', e português responde: 'Eterno herói e lenda do esporte'

Rei do futebol rasgou elogios ao atleta do Manchester United, que venceu prêmio especial...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 13:35

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 13:35

Fora da final pelo prêmio de melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo foi condecorado em outra categoria na última segunda-feira no 'The Best', da Fifa. Em Zurique, o craque português levou a premiação especial por carreira e recebeu parabéns do rei do futebol, Pelé, nas redes sociais.+ Robert Lewandowski vence o prêmio 'The Best' pelo segundo ano seguido
- Cristiano, é uma satisfação muito grande estar aqui, no Brasil, para o parabenizar por tudo o que você tem feito no esporte e tudo o que tem feito no futebol, principalmente. Todos estes anos em que nos temos cruzado pelo mundo, não tive a oportunidade de te abraçar pessoalmente, porque nunca paramos. Mas aqui vai, de todo o coração, os meus parabéns para você e espero que um dia destes nos possamos ver e eu te possa dar um abraço pessoalmente - disse Pelé. Logo em seguida, CR7 respondeu.
+ Lamela conquista o Prêmio Puskás no 'The Best'; relembre o golaço
- Quando Pelé fala, o mundo ouve. É impossível não se emocionar quando uma pessoa tão incrível mostra todo o seu respeito e admiração por mim. Um eterno herói, um mito para todas as gerações e uma verdadeira lenda do esporte. Ele sabiamente disse que estamos todos no mesmo time: o time de futebol! Obrigado, Pelé! Espero poder vê-lo muito em breve, para que possamos sorrir juntos e conversar sobre esse jogo que amamos - agradeceu o português.
Crédito: PeléparabenizouCristianoRonaldoporpremiaçãoespecialno'TheBest'(Foto:Reprodução/SporTV

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