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Pelé é vacinado contra covid-19: "dia inesquecível"

Pelé lembrou que embora a vacinação tenha começado, a pandemia não terminou e pediu para que a população siga tomando medidas preventivas contra o coronavírus

Publicado em 02 de Março de 2021 às 19:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2021 às 19:29
Pelé
Pelé foi vacinando contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram
Ídolo do Santos e da Seleção Brasileira, Pelé publicou nesta terça-feira (02) em suas redes sociais o momento em que foi vacinado contra a covid-19. Aos 80 anos, o Rei do Futebol faz parte do grupo que começou a ser imunizado neste mês de março.
"Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas", escreveu.

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Pelé lembrou que embora a vacinação tenha começado, a pandemia não terminou e pediu para que a população siga tomando medidas preventivas contra o coronavírus. 
"Por favor, lavem bem as mãos e continuem em casa, se possível. Quando você sair, não esqueça de usar máscara e de manter o distanciamento social. Isso vai passar se conseguirmos pensar no próximo e ajudar uns aos outros", finalizou Pelé.

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