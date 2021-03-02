Pelé é vacinado contra covid-19: "dia inesquecível"

Pelé foi vacinando contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram

Ídolo do Santos e da Seleção Brasileira, Pelé publicou nesta terça-feira (02) em suas redes sociais o momento em que foi vacinado contra a covid-19. Aos 80 anos, o Rei do Futebol faz parte do grupo que começou a ser imunizado neste mês de março.

"Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas", escreveu.

Pelé lembrou que embora a vacinação tenha começado, a pandemia não terminou e pediu para que a população siga tomando medidas preventivas contra o coronavírus.