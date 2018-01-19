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Cansaço

Pelé é hospitalizado após desmaio por exaustão e cancela viagem

Rei do futebol já foi hospitalizado nos últimos anos por problemas na próstata e no rim, e também passou por uma cirurgia no quadril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 14:33

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 14:33

Pelé Crédito: Reprodução/Instagram
O tricampeão mundial Pelé desmaiou por exaustão e foi forçado a cancelar uma viagem marcada para Londres neste fim de semana, informou nesta sexta-feira a Associação de Cronistas de Futebol da Inglaterra (FWA, na sigla em inglês).
A FWA havia marcado um jantar em homenagem ao ex-jogador no domingo em um hotel, mas informou que Pelé, de 77 anos, não poderá comparecer.
Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, Pelé desmaiou e foi levado a um hospital no Brasil onde passou por uma série de exames, que apontaram para uma exaustão grave, disse a FWA em comunicado.
Ele permanece no soro enquanto os médicos monitoram sua recuperação. Felizmente, não há indicação de nada mais sério do que exaustão.
Pelé já foi hospitalizado nos últimos anos por problemas na próstata e no rim, e também passou por uma cirurgia no quadril.
Nesta semana, ele apareceu publicamente utilizando um andador ao ser homenageado na festa de lançamento do Campeonato Carioca, no Rio de Janeiro.

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