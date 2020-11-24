Pelé, 80 anos em 80 dias: nas redes, Rei tem seguidor jovem e globalizado

Crédito: (Montagem sobre imagem de Divulgação - Fonte: Decode

Hoje, a série do L! 'Pelé, 80 anos em 80 dias' vai mostrar como está o Rei do Futebol em tempos de redes sociais. Como prova de que sua fama segue atravessando gerações de amantes do futebol por todo o mundo, Pelé também é um craque nas redes. Seu Instagram, por exemplo, conta com mais de 4,1 milhões de seguidores. No levantamento realizado pela Decode, empresa de client acquisition e dados, verificou-se que 90% do público da rede social do Rei é masculino e 33% do total de seguidores são jovens menores de 18 anos.

Dentro desse público, 39% são garotos que jogam futebol. Além disso, confirmando seu status de ídolo mundial, atualmente 48% do público do Instagram de Pelé são usuários de outras nacionalidades que não a brasileira.

Como era de se esperar, na semana do seu 80º aniversário, ocorrido em 23 de outubro, o buzz em torno de Pelé aumentou. Nas buscas, entre os termos que registraram crescimento significativo temos: 80 anos de Pelé (200%), Pelé filme (200%), aniversário Pelé (110%), Pelé Santos (80%). No Twitter, o aniversário do craque alcançou 108,8 milhões de internautas: 63% dos tweets foram elogiando o Rei e desejando parabéns pelos 80 anos, 34% foram de veículos divulgando matérias sobre a sua história e os 3% restantes eram de não fãs de Pelé.