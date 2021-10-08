Pelas Eliminatórias, Turquia e Noruega empatam e afastam-se da liderança

Em partida válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, Turquia e Noruega empataram pelo placar de 1 a 1. Com gols de Akturkoglu para a Turquia e Thorstvedt para a Noruega, as duas seleções afastaram-se da liderança do Grupo G.Veja a tabela das Eliminatórias
GOL RÁPIDOJá aos seis minutos de partida em Istambul, os turcos foram ao ataque para marcar o primeiro gol do confronto. De forma rápida, a Turquia encontrou o gol que abriu o marcador após assistência de Cengiz Under para Kerem Akturkoglu.
EMPATEApós o gol marcado pelos turcos, os noruegueses controlaram as ações ofensivas do primeiro tempo, e pressionaram a Turquia. Aos 41 minutos de partida, a Noruega conseguiu encontrar o seu empate com Kristian Thorstvedt, que marcou o gol.
ATAQUE TURCOA Turquia, ao contrário do que ocorreu na primeira etapa, foi ao ataque durante o segundo tempo, e criou muitas jogadas contra os noruegueses. Foram oito finalizações, sendo apenas uma ao gol, e os turcos não conseguiram marcar.
NORUEGA TENTAAssim como a Turquia, a Noruega também criou chances no ataque, mas não conseguiu marcar o gol para sair com a vitória. Foram quatro finalizações para os noruegueses, mas nenhuma foi ao gol dos turcos para gerar muito perigo, mantendo o empate.
SEQUÊNCIAA Turquia enfrenta a Letônia nesta segunda-feira, às 15:45h (de Brasília). A Noruega entra em campo no mesmo dia e no mesmo horário, quando enfrenta Montenegro.