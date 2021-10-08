Pelas Eliminatórias, Turquia e Noruega empatam e afastam-se da liderança

Crédito: OZAN KOSE / AFP

Em partida válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, Turquia e Noruega empataram pelo placar de 1 a 1. Com gols de Akturkoglu para a Turquia e Thorstvedt para a Noruega, as duas seleções afastaram-se da liderança do Grupo G.Veja a tabela das Eliminatórias

GOL RÁPIDOJá aos seis minutos de partida em Istambul, os turcos foram ao ataque para marcar o primeiro gol do confronto. De forma rápida, a Turquia encontrou o gol que abriu o marcador após assistência de Cengiz Under para Kerem Akturkoglu.

EMPATEApós o gol marcado pelos turcos, os noruegueses controlaram as ações ofensivas do primeiro tempo, e pressionaram a Turquia. Aos 41 minutos de partida, a Noruega conseguiu encontrar o seu empate com Kristian Thorstvedt, que marcou o gol.

ATAQUE TURCOA Turquia, ao contrário do que ocorreu na primeira etapa, foi ao ataque durante o segundo tempo, e criou muitas jogadas contra os noruegueses. Foram oito finalizações, sendo apenas uma ao gol, e os turcos não conseguiram marcar.

NORUEGA TENTAAssim como a Turquia, a Noruega também criou chances no ataque, mas não conseguiu marcar o gol para sair com a vitória. Foram quatro finalizações para os noruegueses, mas nenhuma foi ao gol dos turcos para gerar muito perigo, mantendo o empate.