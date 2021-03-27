Pelas Eliminatórias, República Tcheca e Bélgica empatam em 1 a 1

Crédito: MICHAL CIZEK / AFP

A Seleção da República Tcheca recebeu, em Praga, a Seleção Belga, em partida válida pela 2ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com empate por 1 a 1, com Lukas Provod marcando para o time da casa, e Lukaku para os visitantes.

Veja a tabela das EliminatóriasEQUILÍBRIOO confronto mostrou-se bastante equilibrado durante a primeira etapa, tornando a compreensão de qual equipe conseguiu ser superior difícil, visto que República Tcheca e Bélgica não marcaram gols durante os 45 minutos iniciais da partida.

FALTA DE EFETIVIDADEEnquanto o equilíbrio esteve mantido entre as duas seleções, faltou calibrar o pé para as finalizações. Foram seis para a República Tcheca, e cinco para a Bélgica, mas apenas os visitantes conseguiram criar uma grande chance no primeiro tempo.

O PRIMEIRONo início da segunda etapa, a Seleção da República Tcheca já tratou de fazer o seu primeiro gol na partida. Aos cinco minutos, os tchecos chegaram com força para marcar, e Jakub Jankto deu a assistência para Lukas Provod abrir o placar em Praga.

EMPATE​Atrás do placar, a Bélgica foi atrás do empate, e conseguiu ser eficaz em pouco tempo. Aos quinze minutos do segundo tempo, Kevin De Bruyne acertou uma bola enfiada para Romelu Lukaku. O atacante bagunçou o marcador, cortando para os lados, e finalizou para empatar.