Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Pelas Eliminatórias, Polônia vence San Marino de goleada, mas segue fora da zona de classificação
Pelas Eliminatórias, Polônia vence San Marino de goleada, mas segue fora da zona de classificação

Mesmo com vitória por 5 a 0 contra San Marino, poloneses seguem na terceira colocação de seu grupo das Eliminatórias...
LanceNet

09 out 2021 às 17:49

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 17:49

Crédito: JANEK SKARZYNSKI / AFP
Neste domingo, a Polônia aplicou uma grande goleada sobre a seleção de San Marino pelo placar de 5 a 0 com gols de Swiderski, Brolli, Kedziora, Buksa e Piatek. Ainda assim, os poloneses segue fora da zona de classificação para a Copa do Mundo.Veja a tabela das Eliminatórias
PRIMEIRO GOLOs poloneses foram ao ataque já no início da partida deste sábado, e pressionaram San Marino para abrir o placar. Aos dez minutos de jogo, a Polônia abriu o placar com Karol Swiderski após assistência de Przemyslaw Pacheta.
CONTRAA vantagem dos poloneses no confronto não demorou muito para ser aumentada e, apenas dez muitos depois do primeiro gol, a rede balançou novamente. Dessa vez, o gol da Polônia saiu após Cristian Brolli, de San Marino, marcar contra.
MAIS UMApós uma grande pressão durante a primeira etapa por mais gols, os poloneses foram eficazes no segundo tempo. Com cinco minutos disputados na parte final do confronto, a Polônia marcou o 3 a 0 com Tomasz Kedziora contra San Marino.
GOLEADAPara fechar a goleada, os poloneses seguiram no ataque perto do fim do confronto. Aos 39 minutos, Adam Buksa marcou o gol que colocou o 4 a 0 no placar e, aos 46 minutos do segundo tempo, Krzysztof Piatek fechou o placar em 5 a 0.
SEQUÊNCIAA Polônia entra em campo contra a Albânia às 15:45h (de Brasília) desta terça-feira. San Marino também entram em campo no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar Andorra.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados