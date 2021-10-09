Pelas Eliminatórias, Polônia vence San Marino de goleada, mas segue fora da zona de classificação

Neste domingo, a Polônia aplicou uma grande goleada sobre a seleção de San Marino pelo placar de 5 a 0 com gols de Swiderski, Brolli, Kedziora, Buksa e Piatek. Ainda assim, os poloneses segue fora da zona de classificação para a Copa do Mundo.
PRIMEIRO GOLOs poloneses foram ao ataque já no início da partida deste sábado, e pressionaram San Marino para abrir o placar. Aos dez minutos de jogo, a Polônia abriu o placar com Karol Swiderski após assistência de Przemyslaw Pacheta.
CONTRAA vantagem dos poloneses no confronto não demorou muito para ser aumentada e, apenas dez muitos depois do primeiro gol, a rede balançou novamente. Dessa vez, o gol da Polônia saiu após Cristian Brolli, de San Marino, marcar contra.
MAIS UMApós uma grande pressão durante a primeira etapa por mais gols, os poloneses foram eficazes no segundo tempo. Com cinco minutos disputados na parte final do confronto, a Polônia marcou o 3 a 0 com Tomasz Kedziora contra San Marino.
GOLEADAPara fechar a goleada, os poloneses seguiram no ataque perto do fim do confronto. Aos 39 minutos, Adam Buksa marcou o gol que colocou o 4 a 0 no placar e, aos 46 minutos do segundo tempo, Krzysztof Piatek fechou o placar em 5 a 0.
SEQUÊNCIAA Polônia entra em campo contra a Albânia às 15:45h (de Brasília) desta terça-feira. San Marino também entram em campo no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar Andorra.