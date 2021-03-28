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futebol

Pelas Eliminatórias, Alemanha vence a Romênia e segura primeira colocação

Vitória por 1 a 0 com gols de Serge Gnabry manteve os alemães na primeira colocação do Grupo J...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 17:36
Crédito: DANIEL MIHAILESCU / AFP
Neste domingo, a Seleção da Romênia recebeu a Seleção da Alemanha na National Arena pela 2ª rodada do Grupo J das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com vitória alemã por 1 a 0, com gol de Gnabry.
Veja a tabela das EliminatóriasABRIU O PLACARA Alemanha começou melhor a partida deste domingo, e criou chances perigosas de ataque já no início do confronto. Aos quinze minutos, a grande chance saiu, e uma assistência de Kai Havertz encontrou Serge Gnabry para marcar o primeiro.
MORNOApós o primeiro gol da Seleção Alemã, a primeira etapa não continuou tão carregada de emoções como antes, e as grandes chances diminuíram consideravelmente. A Alemanha até chegou ao ataque, mas não foi o suficiente para ampliar.
TENTATIVASDurante toda a segunda etapa, a Alemanha criou muitas chances de gols, mas não soube aproveitá-las. Com isso, os alemães pararam no goleiro romeno Florin Nita, que trabalhou muito para impedir os gols do ataque da Seleção Alemã.
DEFESASe a Alemanha atacava e a Romênia não respondia tão bem ofensivamente, restava à eles apenas defender, e tal função foi bem executada durante o segundo tempo, não só pelo goleiro, mas também pelo sistema defensivo em si.
SEQUÊNCIARomênia e Alemanha entram em campo nesta quarta-feira, com os romenos enfrentando a Armênia às 13h (de Brasília), e os alemães confrontando a Macedônia do Norte às 15:45h (de Brasília).

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