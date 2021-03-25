Pelas Eliminatórias, Albânia x Inglaterra pode ser suspenso por falta de segurança

Crédito: Ben Stansall / AFP

O duelo entre Albânia e Inglaterra está marcado para o próximo domingo, pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Porém, a partida que será na cidade de Tirana, capital da Albânia, pode ser suspensa por conta de falta de segurança para as equipes.

> Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. O fato pode ocorrer porque a federação de futebol da Albânia (AFA) recebeu neste mês uma carta da Polícia de Tirana, relatando que não ter como garantir a a segurança das duas delegações no próximo fim de semana. Assim, após a carta ser divulgada, a AFA se manifestou preocupada com as consequências negativas que o cancelamento pode trazer para o país.

- A Federação de Futebol da Albânia recebeu uma carta da Polícia de Tirana que afirmou não ter a estrutura necessária para garantir as medidas de segurança antes, durante e depois do jogo entre Albânia e Inglaterra. Como não houve reação das autoridades sobre a liberação do perímetro do Estádio Nacional "Air Albania", requisitamos respostas urgentes - declarou a federação albanesa.

Segundo o jornal inglês 'Daily Mirror', a federação de futebol da Inglaterra (FA) alegou que, embora tenha contato com a instituição albanesa, não foi informada sobre problemas de segurança. A previsão de chegada da Inglaterra no país é no próximo sábado, um dia antes da partida.