Pelado, homem invade o gramado e interrompe partida entre Granada e Manchester United pela Liga Europa

Um fato para lá de inusitado marcou o primeiro tempo da partida entre Granada e Manchester United, no Estádio Nuevo Los Cármenes, na Espanha, em jogo pelas quartas de final da Liga Europa. Por volta dos cinco minutos, um homem driblou a segurança e invadiu o gramado. O detalhe é que o jogo acontece sem a presença de público.
+ Veja a tabela da Liga EuropaComo se não fosse o bastante alguém conseguir chegar ao campo de jogo em uma partida sem torcida, o homem estava completamente pelado. Após alguns segundos, os seguranças conseguiram interceptar o invasor, que foi retirado do estádio.
O jogo de volta entre Manchester United e Granada, pelas quartas de final da Liga Europa, será realizado na próxima quinta-feira, no Old Trafford.