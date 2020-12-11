Pela terceira vez no ano, Bruno Fernandes é eleito o melhor jogador do mês na Premier League

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O início de Bruno Fernandes no Manchester United segue dando o que falar. Nesta sexta-feira, o meia português foi eleito o melhor jogador do mês de novembro do Campeonato Inglês. Esta é a terceira vez que o atleta de 26 anos recebe o prêmio desde que chegou à Inglaterra, em janeiro deste ano. Antes, havia vencido em fevereiro e junho.

+ Confira a tabela do Campeonato InglêsDurante o último mês, Bruno Fernandes disputou quatro partidas, anotando quatro gols e uma assistência. A eleição é combinada com votos entre torcedores, capitães da Premier League e especialistas. A última vez que um atleta havia ganhado três prêmios no mesmo ano foi em 2017, com o atacante Harry Kane.

- Ficarei mesmo feliz quando ganhar a Premier League. Foi esse o objetivo de vir para a Inglaterra, para um clube tão grande, e penso que temos chance de conseguir isso - disse o atleta português.