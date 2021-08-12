Pela terceira partida seguida, Marcos Junior deixa o seu e Yokohama vence mais uma na J-League

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O Yokohama Marinos venceu mais uma partida, e o atacante Marcos Junior, ex-Fluminense, deixou o seu gol no triunfo por 2 a 0 sobre o Nagoya Grampus, nesta quinta-feira, no Toyota Stadium, pela vigésima terceira rodada da J-League.Essa foi a terceira vez consecutiva que o ex-jogador do Fluminense fez gol. Anteriormente, o artilheiro já tinha marcado no empate com o Shimizu e no triunfo diante do Gamba Osaka. Ao final do confronto, Marcos Junior parabenizou a equipe.

- O Yokohama mostra sua força a cada partida. Estamos passando por uma sequência grande de jogos e o time vem correspondendo e dando alegria ao nosso torcedor. Conseguimos vencer uma equipe forte e agora é pensar no próximo jogo - disse.

Agora o Marinos volta suas atenções para o confronto diante do Oita Trinita, no próximo domingo. Esse será o quarto jogo da equipe no intervalo de nove dias. Após este duelo, o time receberá o Vegalta Sendai, no dia 21.