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futebol

Pela Taça de Portugal, Benfica vence o Paredes e avança na competição

Time de Jorge Jesus entra em campo com equipe alternativa e vence com placar magro. Próxima fase da competição será somente entre os dias 12 e 13 de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 20:36

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 20:36

Crédito: Divulgação / Benfica
Pela Taça de Portugal, o Benfica foi até o Porto neste sábado para enfrentar o Paredes e, com gol do meio-campista grego Andreas Samaris, o time de Jorge Jesus venceu por 1 a 0 para conquistar a vaga para a próxima fase da competição eliminatória.O gol saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo João Ferreira sofreu falta próximo à linha de fundo e Franco Cervi foi para a cobrança. O camisa 11 cruzou na medida e o grego Samaris subiu bonito para fazer o gol da classificação.
Além do Benfica, Famalicão, Porto, Vitória de Guimarães e Braga também garantiram a vaga para a próxima fase, que será disputada entre os dias 12 e 13 de dezembro.
Na próxima semana, o Benfica enfrenta o Rangers, quinta-feira, pela Liga Europa, fora de casa. No dia 30, os Encarnados entram em campo contra o Marítimo, pelo Campeonato Português.

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