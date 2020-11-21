Pela Taça de Portugal, Benfica vence o Paredes e avança na competição

Pela Taça de Portugal, o Benfica foi até o Porto neste sábado para enfrentar o Paredes e, com gol do meio-campista grego Andreas Samaris, o time de Jorge Jesus venceu por 1 a 0 para conquistar a vaga para a próxima fase da competição eliminatória.O gol saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo João Ferreira sofreu falta próximo à linha de fundo e Franco Cervi foi para a cobrança. O camisa 11 cruzou na medida e o grego Samaris subiu bonito para fazer o gol da classificação.
Além do Benfica, Famalicão, Porto, Vitória de Guimarães e Braga também garantiram a vaga para a próxima fase, que será disputada entre os dias 12 e 13 de dezembro.
Na próxima semana, o Benfica enfrenta o Rangers, quinta-feira, pela Liga Europa, fora de casa. No dia 30, os Encarnados entram em campo contra o Marítimo, pelo Campeonato Português.