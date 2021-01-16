Pela Série B2 do Carioca, Pérolas Negras goleia o Barcelona e fecha turno com a melhor campanha

Neste sábado, o Pérolas Negras goleou o Barcelona-RJ por 5 a 0 em partida válida pela última rodada da terceira divisão do futebol carioca. Com o resultado, a equipe de Resende terminou o segundo turno, Taça Waldir Amaral, em primeiro lugar do grupo A. Além do primeiro lugar do segundo turno, a equipe foi líder nos pontos corridos.O L! traçou um perfil de Alexandre Campelo. Confira!O Pérolas Negras já está classificado para a terceira divisão do Carioca, pois garantiu a melhor campanha da competição ao derrotar o Mesquita por 3 a 0 na última quarta-feira.ACESSO, PORÉM NEM TANTO...
A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a Ferj, criou uma nova competição entre a primeira e segunda divisão, a Série A2. Portanto, a segunda divisão passou a ser a terceira divisão e assim por diante. Então, mesmo tendo conquistado acesso, o Pérolas disputará, na pratica, a terceira divisão novamente.O Carapebus também está classificado, uma vez que venceu o primeiro turno, Taça Maracanã.