Pela Série B2 do Carioca, Pérolas Negras goleia o Barcelona e fecha turno com a melhor campanha

Neste sábado, o Pérolas Negras goleou o Barcelona-RJ por 5 a 0 em partida válida pela última rodada da terceira divisão do futebol carioca. Com o resultado, a equipe de Resende terminou o segundo turno, Taça Waldir Amaral, em primeiro lugar do grupo A. Além do primeiro lugar do segundo turno, a equipe foi líder nos pontos corridos.O L! traçou um perfil de Alexandre Campelo. Confira!O Pérolas Negras já está classificado para a terceira divisão do Carioca, pois garantiu a melhor campanha da competição ao derrotar o Mesquita por 3 a 0 na última quarta-feira.ACESSO, PORÉM NEM TANTO...