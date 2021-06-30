Pela Série B, Avaí vence o Londrina e sobe na classificação

Duelando pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Londrina e Avaí entraram em campo na noite desta quarta-feira, no estádio do Café. Com os gols saindo ainda na primeira etapa, o Leão chegou a abrir 2 a 0 de frente com Jonathan e Alan Costa. Já no segundo tempo, Marcelo Freitas chegou a dar um ânimo ao descontar no marcador para os mandantes, porém viu Valdívia dar tranquilidade novamente para a equipe catarinense fechando a conta em 3 a 1.
Com o resultado, o time comandado por Claudinei Oliveira chegou aos 10 pontos, pulando para a 9ª colocação. Já a equipe comandada por Roberto Fonseca caiu para a 16ª posição com seus 7 pontos.AVAÍ ABRE A CONTAGEM LOGO NO INÍCIO
Mesmo jogando longe de seus domínios, a equipe do Avaí tratou de ir pra cima buscando encontrar seu tento. E se deu bem. Após algumas tentativas frustradas, já que a defesa do Londrina se segurava do jeito que podia, aos 6 minutos, Jonathan deixou a marcação para trás e, ao ganhar na disputa com Luiz Henrique, mandou para o fundo das redes sem chances para o goleiro César. Leão 1 a 0.
LONDRINA BUSCA A REAÇÃO, MAS SOFRE O SEGUNDO
Atrás no marcador, o time comandado por Roberto Fonseca tentou ficar mais com a posse de bola, além de explorar mais seu campo de ataque. Mesmo conseguindo criar com Tiago Orobó, jogador mais acionado do Tubarão, o Londrina ainda teve duas chances na sequência com Marcondes e Salatiel, mas elas não foram suficientes para igualar tudo no estádio do Café.
E para piorar ainda mais a situação dos donos da casa, aos 42 minutos, Alan Costa ampliou para a equipe catarinense. Aproveitando cruzamento de Edílson pelo lado direito, o zagueiro, de cabeça, mandou para o fundo das redes fechando a etapa inicial com o placar em 2 a 0.
LONDRINA DESCONTA NO COMEÇO DA SEGUNDA ETAPA
Adotando uma postura mais ofensiva para o segundo tempo, a equipe paranaense voltou a campo com duas alterações. Douglas Santos e Júnior Pirambu entraram no lugar de Tiago Orobó e Salatiel, respectivamente. E se deu bem. Logo aos 6 minutos, em um lindo chute de Marcelo Freitas de longe, a bola entrou no ângulo do goleiro Glédson. O placar apontava 2 a 1.
MUDANÇAS DE AMBOS OS LADOS, E MAIS UM DO AVAÍ
Com o tempo passando, o panorama da partida tinha tudo para mudar com o gol por parte dos mandantes. Entretanto, mesmo com uma troca visando maior força ofensiva, Roberto Fonseca tirou o meia Adenílson para colocar Danilo em seu lugar, mas acabou sendo pego de surpresa com mais um tento do clube de Santa Catarina, desta vez, aos 29 minutos, com Valdívia, que havia entrado momentos antes no lugar de Lourenço. 3 a 1 Leão.
LEC VAI PARA O TUDO OU NADA NA RETA FINAL
Com o Avaí voltando a abrir dois gols de vantagem, o Londrina apostou suas últimas fichas na esperança de conseguir, ao menos, um empate heroico. Porém, mesmo conseguindo aparecer com certa frequência em seu campo de ataque, nenhuma finalização foi suficiente para marcar já que o goleiro Glédson fechou o gol até o apito final do árbitro.
FICHA TÉCNICALONDRINA x AVAÍ - 8ª RODADA DO BRASILEIRÃO SÉRIE BEstádio: Estádio do Café, Londrina (PA)Data: 30 de junho de 2021, às 19h (de Brasília)Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (CBF-AM)Assistentes: Marcos Santos Vieira (CBF-AM) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (CBF-AM)Cartões amarelos: Caprini (LEC) / Jonathan (AVA)Cartões vermelhos: -
GOL: Jonathan, 6'/1ºT; Alan Costa, 42'/1ºT; Marcelo Freitas, 6'/2ºT; Valdívia, 29'/2ºT)
LONDRINA (Técnico: Roberto Fonseca)César; Ricardo Luz, Marcondes Junior, Augusto e Luiz Henrique; Tarik, Marcelo Freitas (Pedro Cacho, aos 40'/2ºT) e Adenílson (Danilo, aos 18'/2ºT); Tiago Orobó (Douglas Santos, no intervalo), Salatiel (Júnior Pirambu, no intervalo) e Caprini (Juan, aos 34'/2ºT).
AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)Gledson; Edilson, Alan Costa, Alemão e Diego Renan; Jean Martim (Bruno Silva, aos 16'/2ºT), Wesley (Jean Cléber, aos 34'/2ºT) e Lourenço (Valdívia, aos 26'/2ºT); Vinícius Leite, Renato (Copete, aos 26'/2ºT) e Jonathan (Getúlio, aos 16'/2ºT).