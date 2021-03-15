Pela segunda vez, entidade admite erro do VAR em jogo do São Paulo

Crédito: Reprodução/ Premiere

Neste domingo (14), a Federação Paulista de Futebol (FPF) admitiu o erro da arbitragem da partida entre Novorizontino e São Paulo, ao não marcar um pênalti sofrido por Luciano no final da partida. No lance, nem a juíza de campo, Edina Alves Batista, e nem o VAR deram o pênalti. Com esse reconhecimento da FPF, o São Paulo já soma dois momentos em que foi prejudicado pelo árbitro de vídeo e as entidades responsáveis admitiram em menos de um ano. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021

A última vez que alguma entidade se posicionou sobre um erro capital num jogo do São Paulo, envolvendo o VAR, foi no dia 3 de setembro de 2020, pouco mais de seis meses atrás, quando o Tricolor teve um gol legal anulado pelo vídeo diante do Atlético Mineiro, numa partida do Brasileirão.

O lance aconteceu na sétima rodada do Brasileirão, quando o Galo recebeu o Tricolor no Mineirão. O jogo terminou em vitória de 3 a 0 dos donos da casa, mas o lance polêmico aconteceu quando o jogo ainda estava empatado sem gols e o São Paulo dominava a partida.

Aos 29 minutos, Tchê Tchê pegou a bola no lado direito do ataque, após o Tricolor tomar a posse ao pressionar a saída de bola do Galo, e levantou na área para um leve desvio de Luciano, tirando a bola do goleiro Rafael. O gol abriria o placar e coroaria a dominância do São Paulo na partida.

- Fizemos uma análise do lance e a linha não é realmente colocada (corretamente). Não adianta lutar contra a imagem, claramente a linha não está colocada de forma padrão - afirmou Gaciba, em entrevista ao SporTV.

Segundo o ex-árbitro, foi um erro humano e não da tecnologia, sendo 'um equívoco humano na colocação da linha de impedimento'.Pênalti não dado contra o Novorizontino

O segundo erro do VAR contra o São Paulo admitido pela entidade responsável pelo campeonato aconteceu no último sábado (13), na derrota do Tricolor por 2 a 1 diante do Novorizontino, na quarta rodada do Paulistão.

No dia seguinte ao jogo, a Federação Paulista de Futebol divulgou uma nota reconhecendo o erro e afirmando que os envolvidos passarão por treinamentos rigorosos. No mesmo dia, o São Paulo enviou uma carta assinada pelo presidente do clube, Julio Casares, à FPF, reclamando de erros de arbitragem no começo da competição.