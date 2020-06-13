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futebol

Pela segunda vez em 2020, ex-presidente do Vitória sofre infarto e é internado

Em janeiro desse ano, o empresário Jorginho Sampaio, que comandou o clube de 2006 a 2009, passou pelo mesmo problema de saúde...

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 13:20
Crédito: Divulgação/EC Vitória
O ano tem sido bastante conturbado para o quadro clínico do ex-presidente do Vitória, Jorginho Sampaio. Depois de ter sofrido um infarto ainda no mês de janeiro e se recuperar da infecção pelo novo coronavírus, na noite da última sexta-feira (12) ele sofreu um novo infarto e precisou ser internado em um hospital de Salvador.
A informação vinda da assessoria do Vitória pontuou que Jorginho passou por um procedimento de cateterismo (exame cardíaco que constata o funcionamento e a possível obstrução das artérias) no Hospital Teresa de Lisieux, unidade de saúde localizada no bairro de Pituba, região sul da capital.
Segundo apurou o portal 'A Tarde', o infarto sofrido pelo mandatário do clube baiano de 2006 a 2009 ocorreu na mesma região do coração que o levou a ser internado no início de 2020, elemento esse que aumentaria a possibilidade de Jorginho ter de passar por cirurgia.
Apesar de conhecido no mundo do esporte pela gestão do Rubro-Negro, o empresário ficou famoso pelo seu trabalho como produtor musical na gestão de carreira de figuras como Araketu, Banda Eva e Daniela Mercury além de ser o fundador do Bloco Eva, um dos mais famosos coletivos carnavalescos de Salvador.E MAIS:Prefeitura de Salvador deve liberar a volta aos trabalhos da dupla BaViElenco do Vitória permanece com trabalhos remotosLéo torce pela volta do futebol e sonha com segundo semestre intenso E MAIS:

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