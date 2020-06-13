Pela segunda vez em 2020, ex-presidente do Vitória sofre infarto e é internado

Crédito: Divulgação/EC Vitória

O ano tem sido bastante conturbado para o quadro clínico do ex-presidente do Vitória, Jorginho Sampaio. Depois de ter sofrido um infarto ainda no mês de janeiro e se recuperar da infecção pelo novo coronavírus, na noite da última sexta-feira (12) ele sofreu um novo infarto e precisou ser internado em um hospital de Salvador.

A informação vinda da assessoria do Vitória pontuou que Jorginho passou por um procedimento de cateterismo (exame cardíaco que constata o funcionamento e a possível obstrução das artérias) no Hospital Teresa de Lisieux, unidade de saúde localizada no bairro de Pituba, região sul da capital.

Segundo apurou o portal 'A Tarde', o infarto sofrido pelo mandatário do clube baiano de 2006 a 2009 ocorreu na mesma região do coração que o levou a ser internado no início de 2020, elemento esse que aumentaria a possibilidade de Jorginho ter de passar por cirurgia.