Pela quarta vez na história, Náutico tem chance de fazer melhor campanha no Nordestão

Além da satisfação de ter conseguido uma classificação de cunho heroico diante do Botafogo-PB, em João Pessoa, disputar a semifinal da Copa do Nordeste em um ingrediente histórico adicional para a equipe do Náutico. >Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramEnquanto os arquirrivais Santa Cruz e Sport sabem o que é sentir o gosto de serem campeões regionais, o Alvirrubro ainda luta para chegar a primeira decisão em sua história naquela que é a 13ª participação no Nordestão.

Em sete vezes, o clube dos Aflitos não passou nem da fase inicial. Porém, nas outras cinco, o Náutico caiu nas quartas de final (1997) ou chegou a se qualificar para a semi, como na temporada 2022.

Nas outras vezes em que o Timbu esteve a um passo de brigar pela taça que não está na sua galeira, o time acabou sendo eliminado por Sport (2001), Bahia (2002) e o próprio Botafogo-PB em 2019, equipe que acabou de ser tirada pelo Alvirrubro.