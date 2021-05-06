Pela primeira vez na história, São Paulo não sofre gol na Argentina pela Libertadores

Crédito: Marcelo ENDELLI / POOL / AFP

O São Paulo conseguiu um feito inédito no empate sem gols diante do Racing, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores da América. Foi a primeira vez na história que o Tricolor não sofreu gols na Argentina pela competição continental.

ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora

Contando com o jogo de ontem, o São Paulo disputou 16 partidas no país vizinho pela Libertadores, conseguindo apenas uma vitória, 12 derrotas e três empates. Além disso, levou 24 gols e marcou apenas oito gols. O Tricolor venceu somente em 2005, ano que foi campeão da competição.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES A única vitória do São Paulo na Argentina aconteceu na Libertadores de 2005. Diante do River Plate no Monumental de Núñez, os brasileiros venceram por 3 a 2 com gols de Danilo, Amoroso e Fabão, pelo jogo de volta das semifinais. O resultado classificou o time para a final contra o Athletico, e o Tricolor conquistou o tricampeonato da competição.

De lá para cá, foram seis jogos no país pela Liberta, com quatro derrotas e dois empares. Foram nove gols sofridos e apenas três marcados.