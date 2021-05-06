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Pela primeira vez na história, São Paulo não sofre gol na Argentina pela Libertadores

Em 16 partidas contando com o empate sem gols contra o Racing, Tricolor venceu apenas uma vez e tinha levado gols em todos os duelos no país vizinho...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 10:00
Crédito: Marcelo ENDELLI / POOL / AFP
O São Paulo conseguiu um feito inédito no empate sem gols diante do Racing, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores da América. Foi a primeira vez na história que o Tricolor não sofreu gols na Argentina pela competição continental.
ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora
Contando com o jogo de ontem, o São Paulo disputou 16 partidas no país vizinho pela Libertadores, conseguindo apenas uma vitória, 12 derrotas e três empates. Além disso, levou 24 gols e marcou apenas oito gols. O Tricolor venceu somente em 2005, ano que foi campeão da competição.
VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES A única vitória do São Paulo na Argentina aconteceu na Libertadores de 2005. Diante do River Plate no Monumental de Núñez, os brasileiros venceram por 3 a 2 com gols de Danilo, Amoroso e Fabão, pelo jogo de volta das semifinais. O resultado classificou o time para a final contra o Athletico, e o Tricolor conquistou o tricampeonato da competição.
De lá para cá, foram seis jogos no país pela Liberta, com quatro derrotas e dois empares. Foram nove gols sofridos e apenas três marcados.
Confira todos os jogos do São Paulo na Argentina pela Libertadores:05/05/2021 - Racing 0 x 0 São Paulo30/09/2020 - River Plate 2 x 1 São Paulo06/02/2019 - Talleres 2 x 0 São Paulo10/03/2016 – River Plate 1×1 São Paulo01/04/2015 – San Lorenzo 1×0 São Paulo14/03/2013 – Arsenal de Sarandí 2×1 São Paulo10/05/2006 – Estudiantes 1×0 São Paulo29/06/2005 – River Plate 2×3 São Paulo13/06/2005 – Quilmes 2×2 São Paulo05/05/2004 – Rosario Central 1×0 São Paulo24/08/1994 – Vélez Sarsfield 1×0 São Paulo07/04/1993 – Newell´s Old Boys 2×0 São Paulo10/06/1992 – Newell´s Old Boys 1×0 São Paulo19/10/1974 – Independiente 1×0 São Paulo16/10/1974 – Independiente 2×0 São Paulo04/05/1972 – Independiente 2×0 São Paulo

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