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futebol

Pela primeira vez em nove anos, São Paulo tem 100% de aproveitamento no mês

O time não vencia todos os jogos de um mês desde março de 2012, ano do seu último título...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 00:07

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 00:07
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Nesta quinta-feira (29), São Paulo bateu o Rentistas, do Uruguai, por 2 a 0, em partida válida pela Libertadores. Com a vitória, o Tricolor terminou o mês de abril vencendo todas as partidas que jogou, feito que o time não conquistava desde março de 2012.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!
Em abril, o São Paulo entrou em campo oito vezes, num intervalo de 20 dias. A primeira partida da equipe foi no dia 10, quando o Campeonato Paulista voltou da paralisação em decorrência da pandemia de Covid-19. Nessas oito ocasiões, o time saiu vitorioso em todas.
No mês, o Tricolor fez as seguintes partidas:
São Paulo 5 x 1 São Caetano - Campeonato Paulista​São Paulo 1 x 0 Red Bull Bragantino - Campeonato PaulistaSão Paulo 3 x 2 Guarani - Campeonato PaulistaPalmeiras 0 x 1 São Paulo - Campeonato PaulistaSporting Cristal (PER) 0 x 3 São Paulo - LibertadoresSão Paulo 2 x 0 Santo André - Campeonato PaulistaItuano 0 x 3 São Paulo - Campeonato PaulistaSão Paulo 2 x 0 Rentistas (URU) - Libertadores
A última vez que o São Paulo conseguiu vencer todos os confrontos de um mês foi em março de 2012, quando a equipe também entrou oito vezes em campo, porém em um período de 29 dias.
Os jogos disputados pela equipe naquele mês foram:
São Paulo 3x0 GuaratinguetáXV de Piracicaba 0–1 São Paulo Independente (PA) 0–1 São Paulo - Copa do BrasilSão Paulo 2–1 Portuguesa São Paulo 4–0 Independente (PA) - Copa do BrasilSão Paulo 3–2 Santos Mirassol 0–1 São Paulo São Paulo 2–0 Grêmio CatanduvenseCom oito vitórias consecutivas no mês, o Tricolor atingiu, ainda, outra marca que não conseguia desde 2012: na partida contra o Ituano, o São Paulo chegou a uma sequência de sete vitórias pela primeira vez nos últimos nove anos.​Embalado e atrás de mais marcas a serem alcançadas, o São Paulo volta a campo no próximo domingo (2), para enfrentar seu rival, o Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Paulista.

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