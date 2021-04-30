Pela primeira vez em nove anos, São Paulo tem 100% de aproveitamento no mês

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

Nesta quinta-feira (29), São Paulo bateu o Rentistas, do Uruguai, por 2 a 0, em partida válida pela Libertadores. Com a vitória, o Tricolor terminou o mês de abril vencendo todas as partidas que jogou, feito que o time não conquistava desde março de 2012.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

Em abril, o São Paulo entrou em campo oito vezes, num intervalo de 20 dias. A primeira partida da equipe foi no dia 10, quando o Campeonato Paulista voltou da paralisação em decorrência da pandemia de Covid-19. Nessas oito ocasiões, o time saiu vitorioso em todas.

No mês, o Tricolor fez as seguintes partidas:

São Paulo 5 x 1 São Caetano - Campeonato Paulista​São Paulo 1 x 0 Red Bull Bragantino - Campeonato PaulistaSão Paulo 3 x 2 Guarani - Campeonato PaulistaPalmeiras 0 x 1 São Paulo - Campeonato PaulistaSporting Cristal (PER) 0 x 3 São Paulo - LibertadoresSão Paulo 2 x 0 Santo André - Campeonato PaulistaItuano 0 x 3 São Paulo - Campeonato PaulistaSão Paulo 2 x 0 Rentistas (URU) - Libertadores

A última vez que o São Paulo conseguiu vencer todos os confrontos de um mês foi em março de 2012, quando a equipe também entrou oito vezes em campo, porém em um período de 29 dias.

Os jogos disputados pela equipe naquele mês foram: