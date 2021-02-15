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Pela Liga NOS, Farense vence fora de casa pela primeira vez após 19 anos e Eduardo Mancha comemora feito

O zagueiro brasileiro se tornou um dos pilares da equipe em sua primeira temporada em Portugal
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LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 16:22

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 16:22

Crédito: Divulgação / Farense
No último sábado, o Farense conseguiu uma vitória histórica na Liga NOS. Em jogo emocionante com gol no final do segundo tempo, a equipe derrotou o Nacional fora de casa. A curiosidade é que os Leões de Faro, do brasileiro Eduardo Mancha, não conquistava três pontos longe de seu domínio na liga há 19 anos.
Veja a tabela do PortuguêsO zagueiro de 25 anos ressaltou a importância do triunfo, tirando o clube da lanterna e da zona de rebaixamento. Além disso, também destacou a felicidade de fazer parte de um momento que marcou a história do Farense, relembrando seu gol na primeira vitória na competição e agora os primeiros três pontos fora de casa.
- A vitória foi muito importante, por ter nos tirado da zona de rebaixamento e por ser a primeira fora de casa depois de 19 anos. Também acho que já merecíamos, por tudo que temos feito na competição. Para mim, é uma honra, fico muito feliz. Participei do primeiro triunfo na Primeira Liga com o gol, contra o Boavista, e agora também pude estar na primeira vitória longe do nosso estádio. Acredito que entramos para a história do clube. - disse o brasileiro.
Nas próximas rodadas, a equipe enfrenta o Vitória SC, Benfica e Famalicão, este sendo confronto direto na tabela. Para Mancha, cada rodada será uma final e afirmou que o elenco dará o máximo para alcançar os objetivos na temporada.
- Não existe jogo fácil e daqui pra frente cada confronto será uma final para nós. Temos nossos objetivos na competição e faremos de tudo para conquistá-los. Temos feito bons jogos mas a vitória não estava vindo. Graças a Deus veio, ainda mais fora de casa, pois sabemos que somar pontos fora é muito importante. Temos que manter nosso trabalho duro, sempre buscando melhorar, com foco e humildade. - concluiu.

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