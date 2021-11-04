Pela Liga Europa, Napoli vence o Legia e assume liderança do Grupo C

Crédito: JANEK SKARZYNSKI / AFP

O Napoli assumiu a liderança do Grupo C da Liga Europa ao vencer o Legia Varsóvia nesta quinta-feira pelo placar de 4 a 1. Com gols de Zielinski, Mertens, Lozano e Ounas, a equipe italiana conseguiu a virada na partida para somar mais três pontos na competição.Veja a tabela da Liga Europa

NA FRENTELíder do grupo no início da rodada, o Legia Varsóvia saiu na frente do placar no no começo da partida, aos dez minutos. Tudo parecia caminhar bem para equipe da casa que, após assistência de Mladenovic, marcou o gol com Mahir Emreli.

EMPATEO Napoli passou a pressionar o Legia ainda na primeira etapa, mas o seu ataque não surtiu efeito. O gol de empate da equipe italiana chegou apenas no segundo tempo, aos seis minutos, com cobrança de pênalti convertida por Zielinski.

VIRADAApós empatar o confronto, o Napoli seguiu no campo ofensivo em busca de mais um gol para ter a vantagem do jogo. Com trinta minutos no relógio, o time italiano foi eficaz em mais uma cobrança de pênalti, esta convertida por Dries Mertens.

GOLEADAFora de casa, o Napoli sentiu-se em sua residência na segunda etapa, e conseguiu ampliar a sua vantagem após virar o jogo. O time de Spalletti fez o terceiro com Lozano e, perto do fim da partida, encerrou o placar em 4 a 1 com gols de Ounas.