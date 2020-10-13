futebol

Pela Liga das Nações, Ucrânia vence a Espanha pela primeira vez na história

Time comandado por Andrey Shevchenko conta com grande atuação do goleiro Buschan e mata o jogo no contra-ataque...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:43

LanceNet

Crédito: Ucranianos quebram tabus com jogo inteligente (Divulgação/Twitter da Seleção Espanhola
A Ucrânia recebeu a Espanha pela quarta rodada do grupo 4, da Liga das Nações A. Durante os 90 minutos, os visitantes foram melhores, mas pararam na grande atuação do goleiro Buschan. Tsygankov, fez o gol do jogo e da vitória por 1 a 0, a primeira ucraniana sobre a Espanha na história e manteve o país vivo na competição continental. Buschan começa o show​A Espanha começou a mostrar a sua força na primeira metade da partida. Porém, a cabeçada de Rodrigo e a finalização de canhota de Ansu Fati pararam em Buschan. Os espanhois quase marcaram em uma linda cobrança de falta de Sergio Ramos, mas o goleiro ucraniano foi busca no ângulo e evitou a abertura do placar.
Espanha pressiona, mas Ucrânia marcaA segunda etapa foi de um domínio ofensivo espanhol. A equipe de Luís Enrique apareceu por inúmeras vezes próxima à área de Buschan, mas o goleiro ucraniano estava em noite inspirada.
Lá na frente, os espaços sobravam, mas o time de Andrey Shevchenko não conseguia aproveitar. Até que aos 33, Yarmolenko deu um lindo passe entre os zagueiro e achou Tsyngakov, que recebeu e viu De Gea adiantado. O atacante bateu forte e abriu o placar. A partir daí, os donos da casa se fecharam e na base da retranca, seguraram o resultado positivo.
TabelaNa próxima rodada, a Ucrânia, agora com seis pontos e na terceira colocação, vai visitar a Alemanha, vice-líder, empatada em número de pontos. A Espanha, líder e até o momento, a única classificada para a próxima fase, tem sete e também joga fora de casa, contra a Suíça, lanterna com dois.

