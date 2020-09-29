futebol

Pela Liberta, São Paulo não vence fora de casa há mais de 5 anos

Na quarta, o Tricolor precisa quebrar esse tabu, contra o River Plate, para manter viva sua chance de classificação para as oitavas de final no Grupo D da Libertadores...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 08:00

Crédito: AFP
O São Paulo já está na Argentina para a partida decisiva contra o River Plate, quarta, pela Copa Libertadores. Se não vencer o rival, a equipe de Fernando Diniz estará praticamente eliminada da competição e o retrospecto joga contra o clube do Morumbi. Afinal, a última vitória Tricolor fora de casa em compromissos pelo torneio continental aconteceu há mais de cinco anos.
TABELA>Confira a classificação dos grupos da Copa Libertadores
A última vez que o São Paulo conseguiu um triunfo atuando longe de seus domínios aconteceu em abril de 2015, quando a equipe derrotou o Danubio, do Uruguai, por 2 a 1, ainda pela fase de grupos daquela temporada. De lá para cá, o Tricolor amarga um jejum de 11 partidas consecutivas sem vitórias longe do Morumbi. A atual sequência é de seis derrotas. Na próxima quarta, às 21h30 (horário de Brasília), o São Paulo visita o River Plate no estádio Libertadores da América - a casa do Independiente. O Monumental de Nuñez está em reformas e, por isso, o palco do confronto precisou ser transferido para Avellaneda.
Com apenas quatro pontos ganhos e 33% de aproveitamento após quatro rodadas, o São Paulo está em uma situação delicadíssima e só a vitória interessa. Afinal, se perder para o River estará eliminado da Copa Libertadores. Em caso de empate, o Tricolor ainda segue vivo, mas precisará vencer na última rodada, torcer por um tropeço do rival argentino e ainda tirar uma diferença de 11 gols de saldo.Todos os jogos do São Paulo fora de casa pela Liberta nos últimos cinco anos: 22/9/2020 - LDU 4x2 São Paulo 5/3/2020 - Binacional 2x0 São Paulo 6/2/2019 - Talleres 2x0 São Paulo 13/7/2016 - Atlético Nacional 2x1 São Paulo 18/5/2016 - Atlético-MG 2x1 São Paulo 4/5/2016 - Toluca 3x1 São Paulo 21/4/2016 - The Strongest 1x1 São Paulo 16/3/2016 - Trujillanos 1x1 São Paulo 10/3/2016 - River Plate 1x1 São Paulo 3/2/2016 - César Vallejo 1x1 São Paulo 13/5/2015 - Cruzeiro 1x0 São Paulo 15/4/2015 - Danubio 1x2 São Paulo 1/4/2015 - San Lorenzo 1x0 São Paulo 18/2/2015 - Corinthians 2x0 São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

