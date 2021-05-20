Pela final do Paulistão, São Paulo volta ao Allianz Parque, onde quebrou tabu há pouco mais de um mês

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Nesta quinta-feira (20), o São Paulo enfrenta o Palmeiras fora de casa pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. Jogando no Allianz Parque, o time de Hernán Crespo volta ao cenário onde derrubou um importante tabu há pouco mais de um mês, quando venceu um Choque-Rei no Paulistão pela primeira vez desde 2009.VEJA MARCAS EXPRESSIVAS ATINGIDAS POR HERNÁN CRESPO NO SÃO PAULO!

No dia 16 de abril, jogando a quinta rodada do Paulistão, o Tricolor enfrentou seu rival fora de casa, no Allianz Parque e saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0, com gol do atacante Pablo já na segunda etapa.

Com a vitória fora de casa, o São Paulo voltou a vencer o Palmeiras em um jogo de Campeonato Paulista após 12 anos. A última vez que isso aconteceu foi no dia 28 de março de 2009, quando o Tricolor ganhou por 1 a 0 no Morumbi, com gol marcado por Washington. Na última vez em que as equipes haviam se encontrado no Allianz Parque, o São Paulo também quebrou um tabu ao vencer sua primeira partida no novo estádio do rival desde sua inauguração, em 2014.

A partida em questão aconteceu no Brasileirão da última temporada, no dia 10 de outubro de 2020. O Tricolor bateu os rivais por 2 a 0, com gols de Reinaldo e Vitor Bueno.

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De volta ao Allianz Parque, o São Paulo enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira (20), às 22h, pela primeira vez nesta final. O jogo decisivo do campeonato será disputado no domingo (23), às 16h, no Morumbi.