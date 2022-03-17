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Pela Europa League, Atalanta bate Bayer Leverkusen fora de casa e avança para as quartas

Time italiano só precisou de uma bola para matar o jogo na Alemanha...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2022 às 17:16

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:16

A Atalanta venceu fora de casa contra o Bayer Leverkusen e garantiu sua vaga nas quartas de final da Europa League. Tendo vencido o jogo de ida por 3 a 2, os italianos mantiveram a vantagem até os 46 da etapa final e marcaram no finalzinho.​CAMINHÃO DE CHANCES PERDIDAS ​A Atalanta soube segurar o Bayer Leverkusen que foi insistente por toda a partida. O time bergamasco sequer levou perigo ao gol da equipe alemã, que criou todas as chances de perigo da partida. Diaby finalizou fraco para defesa de Musso na entrada da área na primeira oportunidade clara, aos oitominutos do 1° tempo.
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Musso também trabalhou em outra finalização de Diaby, no início do 2° tempo e aos sete minutos, evitou milagrosamente um gol olímpico de Derimbay. Um minuto depois, o chileno Aránguiz também perdeu uma tremenda chance, ao receber cruzamento dentro da área e isolou. Bakker quase marcou aos 22´ao desviar um cruzamento para fora, nbem perto do gol.
QUEM NÃO FAZ, LEVAO jogo caminhava para o seu fim, quando em sua única grande chance, a Atalanta chegou ao gol da vitória, fazendo valer o famoso ditado. Aos 46 minutos, após contra-ataque, Boga avançou e bateu de canhota, no ângulo direito e matou o jogo, classificando a Dea para as quartas de final da Europa League.
SEQUÊNCIA DA ATALANTAA Atalanta espera o sorteio desta sexta, para conhecer seu adversário na fase de quartas de final. Os italianos enfrentam o Bologna no próximo domingo, pelo Campeonato Italiano.
Crédito: ItalianosvencemforadecasaeavançamnaEuropaLeague(Foto;InaFassbender/AFP

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