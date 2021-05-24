Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pela consolidação, Tiago Nunes ganha título e tempo para trabalhar no Grêmio

Conquista do Gauchão, a quarta na sequência, tem peso ainda mais importante no desenvolvimento de suas ideias no Tricolor...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 10:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 10:43
Mais do que conseguir o tetracampeonato estadual no sentido de colaborar para a sina vencedora dos últimos anos do Grêmio, levantar o troféu do Gauchão no último domingo (23) representou, especialmente para o técnico Tiago Nunes, um passo importante para desenvolver seu trabalho com maior tranquilidade.Treinador conquista primeira taça no retorno ao clube (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)>Contra quem será a estreia do Grêmio no Brasileirão?Diante de um rival sedento para superar os constantes insucessos recentes bem como para acabar com uma "seca" de taças, o Tricolor soube se reabilitar na primeira partida e teve inteligência para administrar o confronto da volta onde jamais deixou de portar um resultado que lhe daria a conquista.
É importante ressaltar que existem diferenças já notadas na forma da equipe se comportar em comparação ao que Renato Portaluppi constituiu de 2016 até sua saída. Nesse momento, o time busca transições mais rápidas e com menos toques na bola, algo mais vertical. Pode parecer menos plástico, mas tem sido notoriamente competitivo e, acima de tudo, eficiente.
Soma-se ao título conquistado o fato de que a equipe apresenta dominância em sua chave na Copa Sul-Americana onde empilhou resultados obtidos até com certa facilidade e a receita de um trabalho que começa com boas impressões fica bastante notório.
É sabido que as fases agudas tanto da Sul-Americana como o início do Brasileirão darão uma medida mais próxima de quão pronto o Grêmio está para ser efetivamente competitivo. Mas é igualmente sabido que, na proposta até o momento de ter bons resultados para ajustar com maior calma a equipe as ideias de Tiago Nunes, tudo tem dado certo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados