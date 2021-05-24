Pela consolidação, Tiago Nunes ganha título e tempo para trabalhar no Grêmio

Mais do que conseguir o tetracampeonato estadual no sentido de colaborar para a sina vencedora dos últimos anos do Grêmio, levantar o troféu do Gauchão no último domingo (23) representou, especialmente para o técnico Tiago Nunes, um passo importante para desenvolver seu trabalho com maior tranquilidade.Treinador conquista primeira taça no retorno ao clube (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)>Contra quem será a estreia do Grêmio no Brasileirão?Diante de um rival sedento para superar os constantes insucessos recentes bem como para acabar com uma "seca" de taças, o Tricolor soube se reabilitar na primeira partida e teve inteligência para administrar o confronto da volta onde jamais deixou de portar um resultado que lhe daria a conquista.

É importante ressaltar que existem diferenças já notadas na forma da equipe se comportar em comparação ao que Renato Portaluppi constituiu de 2016 até sua saída. Nesse momento, o time busca transições mais rápidas e com menos toques na bola, algo mais vertical. Pode parecer menos plástico, mas tem sido notoriamente competitivo e, acima de tudo, eficiente.

Soma-se ao título conquistado o fato de que a equipe apresenta dominância em sua chave na Copa Sul-Americana onde empilhou resultados obtidos até com certa facilidade e a receita de um trabalho que começa com boas impressões fica bastante notório.