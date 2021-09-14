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futebol

Pela Champions League, Villarreal e Atalanta em jogo de quatro gols

Confronto do atual campeão da Liga Europa, Villarreal, com a Atalanta terminou com empate em 2 a 2...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:55

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 17:55
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Villarreal e Atalanta enfrentaram-se, nesta terça-feira, pela primeira rodada do grupo F da Champions League. O confronto entre as duas equipes terminou com empate em 2 a 2, com os espanhóis marcando com Manu Trigeros e Danjuma, e com os italianos fazendo os seus gols com Freuler e Gosens.Veja a tabela da Champions League
PRIMEIRO TEMPO​A Atalanta saiu na frente do placar já no início da partida, aplicando uma pressão no Villarreal. Com apenas seis minutos de jogo, a equipe italiana chegou ao ataque e marcar com Remo Freuler após assistência de Duván Zapata.
O empate do Villarreal chegou no final da primeira etapa do confronto, com a equipe espanhola convertendo a sua pressão em gol. Aos 39 minutos, o 'Submarino Amarelo' deixou tudo igual com gol marcado pelo meio-campista Manu Trigueros.
SEGUNDO TEMPOA virada do Villarreal chegou apenas na segunda etapa, e saiu apenas com 28 minutos de jogo. Os espanhóis chegaram ao ataque e viraram o jogo após Gerard Moreno conceder assistência para o ponta-esquerdo Arnaut Danjuma marcar.
A alegria do Villarreal não durou muito, visto que a Atalanta não ficou satisfeita com o resultado e partiu para o ataque novamente. A equipe italiana conseguiu, dez minutos depois, deixar tudo igual no placar com gols de Robin Gosens.
SEQUÊNCIAO Villarreal enfrenta o Mallorca às 9h (de Brasília) deste domingo em LaLiga. A Atalanta, por sua vez, atua contra o Salernitana às 15:45h (de Brasília) deste sábado pelo Campeonato Italiano.

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