Pela Champions League, Villarreal e Atalanta em jogo de quatro gols

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

Villarreal e Atalanta enfrentaram-se, nesta terça-feira, pela primeira rodada do grupo F da Champions League. O confronto entre as duas equipes terminou com empate em 2 a 2, com os espanhóis marcando com Manu Trigeros e Danjuma, e com os italianos fazendo os seus gols com Freuler e Gosens.Veja a tabela da Champions League

PRIMEIRO TEMPO​A Atalanta saiu na frente do placar já no início da partida, aplicando uma pressão no Villarreal. Com apenas seis minutos de jogo, a equipe italiana chegou ao ataque e marcar com Remo Freuler após assistência de Duván Zapata.

O empate do Villarreal chegou no final da primeira etapa do confronto, com a equipe espanhola convertendo a sua pressão em gol. Aos 39 minutos, o 'Submarino Amarelo' deixou tudo igual com gol marcado pelo meio-campista Manu Trigueros.

SEGUNDO TEMPOA virada do Villarreal chegou apenas na segunda etapa, e saiu apenas com 28 minutos de jogo. Os espanhóis chegaram ao ataque e viraram o jogo após Gerard Moreno conceder assistência para o ponta-esquerdo Arnaut Danjuma marcar.

A alegria do Villarreal não durou muito, visto que a Atalanta não ficou satisfeita com o resultado e partiu para o ataque novamente. A equipe italiana conseguiu, dez minutos depois, deixar tudo igual no placar com gols de Robin Gosens.